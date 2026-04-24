Un gesto solidario y profundamente humano convirtió a María Becerra en protagonista de una de las historias más conmovedoras que circularon en redes sociales durante los últimos días.

La cantante argentina decidió ayudar económicamente a una fan que atravesaba un complejo tratamiento oncológico y, además, la sorprendió con una visita inesperada que emocionó a miles de usuarios.

La historia salió a la luz gracias a Sol Varacalli, la joven agasajada, quien compartió en su cuenta de Instagram el encuentro con la artista María Becerra y reveló cómo comenzó todo.

Según relató, la Nena de Argentina vio un video donde ella contaba su situación de salud y, tras conocer su caso, se comunicó directamente para ofrecer ayuda y hacerse cargo del tratamiento médico.

María Becerra le pagó el tratamiento oncológico a una fan y la sorprendió en su casa: el video cantando juntas | Créditos: Instagram @sol.varacalli

EL GESTO DE MARÍA BECERRA CON UNA FANÁTICA

“Ella vio mi video y se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento. De un día para otro cambió todo mi rumbo”, escribió Sol junto a un video donde ambas aparecen cantando juntas, visiblemente emocionadas.

María Becerra le pagó el tratamiento oncológico a una fan y la sorprendió en su casa: el video cantando juntas | Créditos: Instagram @sol.varacalli

En el mismo posteo contó que la cantante y su equipo se mantuvieron pendientes de su evolución y que luego llegó la sorpresa mayor: una visita personal en su propia casa.

La joven aseguró que todavía le cuesta dimensionar lo ocurrido. “Vino a conocerme de sorpresa y todavía no caigo”, expresó, agradeciendo el acompañamiento recibido en uno de los momentos más difíciles de su vida. También destacó el impacto emocional que tuvo el gesto, tanto para ella como para su familia, remarcando la cercanía y humildad de la artista.