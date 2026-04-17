La vida de María Becerra suele estar atravesada por la música, los shows y las giras internacionales. Sin embargo, en las últimas horas, la artista sorprendió al mostrar una faceta completamente distinta: se animó a la herrería y la soldadura para cuidar a sus mascotas.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió el paso a paso de una tarea muy poco habitual en su rutina. Con casco, guantes y herramientas en mano, se la vio concentrada en la construcción de una reja pensada especialmente para evitar que uno de sus perros se escape.

Crédito: Instagram

UNA SOLUCIÓN CASERA POR AMOR A SUS MASCOTAS

Todo surgió por una preocupación concreta: Tita, una de sus perras, tiene la costumbre de saltar y escaparse. Frente a esa situación, Becerra decidió tomar cartas en el asunto y aprender una nueva habilidad para resolver el problema ella misma.

En las imágenes, se la puede ver cortando malla metálica, midiendo estructuras y avanzando con la soldadora, siempre con los elementos de seguridad correspondientes.

Fiel a su estilo relajado y cercano, la artista acompañó el contenido con humor. En una de sus historias, se definió como “la Barbie soldadora”, una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

El detrás de escena también incluyó la participación de su pareja, J Rei, quien la acompañó durante la jornada de trabajo.