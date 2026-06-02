Después de años de conflictos y distanciamiento, Araceli González y Adrián Suar lograron reconstruir su vínculo. La prueba más contundente llegó cuando la actriz asistió al estreno de prensa de Sottovoce, obra que protagoniza su ex, padre de su hijo Toto.

El reencuentro fue celebrado en el mundo del espectáculo y la propia Araceli habló del tema durante una entrevista con Arriba Argentinos, al salir del teatro junto a sus hijos, Toto y Flor Torrente.

"Estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia“, expresó la actriz.

Araceli González con sus hijos Florencia y Toto (Foto: Movilpress)

La emotiva cena que marcó el acercamiento con Adrián Suar

Consultada sobre su relación actual con Suar, Araceli explicó que ambos decidieron dejar atrás viejos conflictos y apostar por una etapa más armoniosa.

"Uno se va apartando de los conflictos. Tuvimos una cena preciosa los tres. Nos reímos mucho y fue muy emocionante. Ahí nos invitó a venir a ver la obra“, contó.

Las palabras de la actriz reflejan el buen momento que atraviesa el vínculo con el productor, con quien comparte la crianza y el cariño por su hijo Toto.

Rocío Robles y Adrián Suar (Foto. Movilpress)

La inesperada confesión sobre Margarita

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista llegó cuando Araceli reveló que, a pesar de los años transcurridos, todavía no conoce personalmente a Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani.

"La voy a conocer a Margarita, que no la conozco. Es un día muy lindo“, dijo con entusiasmo.

La confesión sorprendió, ya que la adolescente tiene 13 años y es fruto de la relación que Suar mantuvo con Siciliani.

Araceli contó quién dio el primer paso para la reconciliación

En la misma charla, Araceli reveló que fue ella quien impulsó el acercamiento con Adrián tras años de distancia.

Además, contó que su actual pareja, Fabián Mazzei, también había sido invitado al estreno de Sottovoce, aunque ambos consideraron que lo mejor era avanzar con cautela en esta nueva etapa.

Según explicó, decidió dar el primer paso por ella misma y por el bienestar de Toto, apostando a reconstruir el vínculo familiar después de tantos años de desencuentros.