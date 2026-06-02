A diez años de la escandalosa separación entre Barbie Vélez y Federico Bal, el conflicto volvió a instalarse en la agenda luego de las declaraciones que realizó el hijo de Carmen Barbieri en una entrevista para Blender.

Durante una charla con José María Listorti, Bal recordó la causa judicial iniciada tras las denuncias cruzadas con su exnovia y destacó que fue sobreseído. “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, expresó el actor.

Las palabras de Federico no pasaron desapercibidas para Barbie Vélez, quien decidió romper el silencio y responder con dureza en Storytime, el ciclo de Bondi donde comparte espacio con su madre, Nazarena Vélez.

La contundente reacción de Barbie Vélez contra Federico Bal

Enojada y llorando, Barbie explicó que durante años eligió no responder cada vez que el tema reaparecía en los medios, pero aseguró que esta vez llegó a su límite.

“Hace diez años que decido callarme la boca cuando saca el tema. Pero lamentablemente trabajo en los medios, me llegan mensajes de periodistas y no puedo hacer oídos sordos por más que quisiera. Tengo una familia hermosa, pero la pasé como el orto todo el fin de semana”, lanzó.

Luego redobló la apuesta con un mensaje directo hacia su expareja: “No hables nunca más de mí. Si querés hablar que sea para pedir perdón y cerrá el orto, flaco. ¡No hables nunca más de mí!”.

Entre lágrimas, agregó: “No soy más esa nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía miedo y vergüenza. Tengo 30 años, mucha terapia de por medio, así que no me rompas más... ¡Estoy harta!”.

Finalmente, dejó una de las frases más impactantes de su descargo: “Es el trauma más grande de mi vida. ¿Por qué yo tengo que estar bajando la cabeza cuando la vergüenza debería ser del otro lado?”.

La contundente reacción de Barbie Vélez contra Federico Bal

Qué dijo Nazarena Vélez tras el descargo de su hija

Mientras Barbie realizaba su fuerte exposición, Nazarena Vélez la escuchó atentamente y decidió respaldarla públicamente.

Lejos de profundizar la polémica con Federico Bal, la actriz optó por acompañar emocionalmente a su hija y expresó: “Me encanta que hables, ¿qué querés que te diga? Yo sé lo que te pasa y lo que te genera”.

El pedido de justicia de Nazarena Vélez por Agostina Vega

En medio de la conmoción que generó el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, Nazarena visivilizó el caso y reclamó justicia ese mismo día en Instagram.

La conductora se sumó al pedido de esclarecimiento por el crimen que tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima.

De esta manera, mientras acompañaba a su hija en un momento de profunda carga emocional, Nazarena también hizo foco en una causa que conmueve al país y que mantiene en vilo a la sociedad cordobesa.

El pedido de justicia de Nazarena Vélez por Agostina Vega (Captura de Instagram)