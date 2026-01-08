Fede Bal y Evelyn Botto atraviesan un gran momento personal y ya no esconden su relación. Luego de pasar las fiestas juntos en Nueva York, la pareja volvió a la Argentina y Fede aceptó hacer un móvil con su mamá, Carmen Barbieri para el programa Con Carmen (El Nueve).

“Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, dijo con tono dramático y después fue por Evelyn, cuando vio que la joven se había alejado unos metros.

Carmen Barbieri incomodó a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo con reproches y una referencia a una ex. CRÉDITO: Instagram

La escena obligó a Fede a reaccionar en plena calle: “¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!”.

Finalmente, Evelyn Botto se sumó al móvil y buscó llevar tranquilidad. “Estamos rebien. Venimos de hacer una nota relinda en Olga, compartiendo el verano después de un viaje relindo y de pasar Navidad”, contó.

Carmen agradeció a la notera Julieta Roque —la misma periodista con la que Fede fue visto besándose en un after de los Martín Fierro 2025— y lanzó sin filtro: “Qué laburo, Juli. Hay que estar ahí y ser la ex”. Acto seguido, se dio cuenta de lo dicho y remató entre carcajadas: “¡Qué mala!”.