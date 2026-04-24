El distanciamiento entre Gabriela Sabatini y parte de su familia volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de Oriana Sabatini, quien se refirió por primera vez con crudeza al vínculo actual con su tía.

Desde hace tiempo circulan versiones sobre una fuerte interna entre la exdeportista y su hermano Osvaldo Sabatini, conocido como Ova, conflicto que se profundizó cuando Gabriela no asistió al casamiento de Oriana con Paulo Dybala.

ORIANA SABATINI REVELÓ QUE GABRIELA NO LA SALUDÓ

En una nota con el programa A la tarde, Oriana fue consultada directamente sobre si había recibido un mensaje de su tía tras convertirse en madre.

“No me escribió”, respondió sin rodeos. Luego dejó en claro su cansancio frente al tema: “Me da mucha fiaca hablar de esto, lo dije mil veces, porque no es mi tema y me aburre. Siempre te voy a dar la misma respuesta”.

“NO HABLAMOS MÁS, PERO NO POR DECISIÓN MÍA”

Más tarde, en diálogo con LAM, la artista amplió sus dichos y aseguró que no existe un conflicto de su parte con Gabriela.

“A mí no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella”, sostuvo. Sin embargo, sorprendió al revelar que el vínculo está completamente cortado.

Gaby junto a su sobrina Oriana Sabatini en el 2018. (Foto: Instagram/sabatinigaby)

“No hablamos más, pero no por decisión mía. No es un problema mío”, lanzó, dejando entrever que la distancia se originó del otro lado.

QUÉ DIJO SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN

Consultada sobre si le gustaría reencontrarse con la histórica figura del tenis argentino, Oriana respondió con una frase contundente.

“Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella”, disparó.