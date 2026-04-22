Paulo Dybala sorprendió a sus seguidores con un detalle inusual en un posteo familiar que rápidamente se volvió tema de conversación: la camiseta que llevaba puesta el día en que nació su hija, Gia.

El hecho salió a la luz cuando el jugador decidió homenajear a su esposa, Oriana Sabatini, por su cumpleaños el pasado 19 de abril con varias imágenes en Instagram que muestran un momento íntimo en el hospital tras el nacimiento de su primera hija.

Lo que llamó la atención de los fanáticos no fue solo la imagen familiar, sino que bajo el camisolín verde que suelen usar en sala de partos, el futbolista Paulo Dybala lucía la camiseta de su club, la AS Roma.

Esa misma remera es la que llevaba el 1° de marzo cuando el equipo jugó un partido de Serie A contra la Juventus.

Paulo Dybala mostró qué camiseta tenía puesta cuando nació su hija Gia | Créditos: Instagram @paulodybala (Foto de Instagram @paulodybala)

LA CAMISETA QUE USÓ DYBALA CUANDO NACIÓ SU HIJA GIA

Según trascendió, el nacimiento de Gia se adelantó de forma inesperada: Oriana comenzó el trabajo de parto mientras estaba en el estadio alentando al equipo, por lo que Dybala decidió permanecer con la camiseta que usaba en el partido y, sin cambiarse, salió directo para acompañar a su pareja en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Paulo Dybala mostró qué camiseta tenía puesta cuando nació su hija Gia | Créditos: Instagram @paulodybala

Además de mostrar la curioso elección de vestimenta, el post de Dybala también incluyó un mensaje cargado de cariño hacia Sabatini: “¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros… te amamos con el alma y corazón”, palabras que fueron respondidas por ella con ternura.