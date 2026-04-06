Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores con una noticia que marca un antes y un después en su carrera artística. A través de sus redes sociales, la cantante reveló que terminó de escribir su primera novela, un proyecto personal que venía gestando desde hace años, y Paulo Dybala la felicitó con un dulce piropo.

“Cuando era chica decía que no me quería morir sin escribir un libro. Después crecí, no me morí, pero dejé de escribir tanto. Me dio miedo leerme y no gustarme. Ahora ya soy más grande. Sigo teniendo miedo, pero terminé una novela”, compartió Oriana, con total honestidad, sobre el proceso creativo.

Además, confirmó que su obra verá la luz muy pronto: “Ahora la van a poder leer dentro de poquito porque a Penguin Libros le gustó la historia”, agregó, dejando en claro que el proyecto ya tiene editorial.

Foto: Instagram (@orianasabatini) Por: Fabiana Lopez

Pero el posteo no solo generó repercusión por el logro profesional. Entre los miles de comentarios, se destacó el de su esposo, con quien tiene a su hija Gia, que no dudó en dedicarle un mensaje lleno de amor: “¿Todo bien hacés vos?”, escribió con un dulce emoji.

El gesto del futbolista enterneció a los fanáticos, que celebraron tanto el crecimiento artístico de Oriana como la complicidad de la pareja. Entre felicitaciones y corazones, el anuncio se volvió viral en cuestión de minutos.

¡Felicitaciones!

Oriana Sabatini: “Cuando era chica decía que no me quería morir sin escribir un libro. Después crecí, no me morí, pero dejé de escribir tanto. Me dio miedo leerme y no gustarme. Ahora ya soy más grande. Sigo teniendo miedo, pero terminé una novela”.

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EL INESPERADO DOMINGO DE PAULO DYBALA Y ORIANA SABATINI: PASEO EN FAMILIA Y CRUCE CON ROBERT PATTINSON

Paulo Dybala y Oriana Sabatini dejaron de lado el bajo perfil y sorprendieron a sus seguidores al mostrar cómo vivieron un domingo fuera de serie en Italia. La pareja compartió postales familiares, momentos de relax y hasta una aparición inesperada junto a Robert Pattinson, el protagonista de Batman.

En la primera imagen que publicó el futbolista, se lo vio posando junto a Oriana, quien tenía en brazos a su hija recién nacida, Gia. Los tres disfrutaron de un día de sol pleno, mostrando la intimidad de su vida familiar lejos de los flashes y el ruido mediático.

Pero el domingo no terminó ahí. Dybala y Sabatini también asistieron a la avant premiere de la película El Drama, donde se cruzaron nada menos que con Robert Pattinson y el director Kristoffer Borgli. La foto de los cuatro juntos rápidamente se volvió viral y generó revuelo entre los fanáticos, que no esperaban ver al delantero argentino codeándose con figuras de Hollywood.