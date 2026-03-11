Paulo Dybala sorprendió a sus seguidores al compartir la primera foto junto a su hija Gia, fruto de su relación con Oriana Sabatini.

En la imagen, el futbolista aparece sosteniendo a la beba en brazos con un gesto lleno de ternura. La pequeña está envuelta en una mantita mientras su papá la abraza y apoya su rostro con delicadeza sobre ella.

Junto a la postal, el delantero escribió un mensaje breve pero cargado de emoción: “Amor de papá”, frase que rápidamente enterneció a los usuarios y generó miles de reacciones.

Foto: @dadyfernandez

La publicación se llenó de comentarios de fans y celebridades que felicitaron a la pareja por la llegada de la beba. Muchos destacaron la sensibilidad del momento y celebraron ver a Dybala disfrutando de su faceta como padre.

La llegada de Gia, la hija de Dybala y Oriana Sabatini

La pareja, que mantiene una relación desde hace varios años y que se convirtió en una de las más queridas del espectáculo y el deporte argentino, comenzó una nueva etapa familiar con el nacimiento de Gia.

Desde el anuncio del embarazo, tanto Oriana Sabatini como Paulo Dybala compartieron con sus seguidores distintos momentos de la dulce espera. Sin embargo, habían mantenido cierta reserva respecto a la bebé hasta ahora.

Oriana Sabatini con su hija Gia (Foto: Instagram @orianasabatini)

La primera imagen difundida por el futbolista no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los posteos más comentados del día, con miles de “me gusta” y mensajes de cariño.

Una foto íntima que conmovió a los fans

La postal elegida por Dybala muestra un momento íntimo y cotidiano, lejos de producciones o grandes anuncios. Esa naturalidad fue justamente lo que más emocionó a los usuarios en redes sociales.

Gía, Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Por: Fernando Gatti

Entre los comentarios, muchos seguidores resaltaron la ternura de la escena y celebraron ver al campeón del mundo en una faceta distinta: la de papá primerizo.

Con una sola imagen y una frase sencilla, Paulo Dybala logró compartir uno de los momentos más importantes de su vida y dejó claro cuánto significa para él la llegada de su hija Gia.