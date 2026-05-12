Eugenia Ruiz protagonizó un picante cruce con Marixa Balli en Cortá por Lozano cuando cuestionó la defensa que la panelista hace de Manuel Ibero, uno de los participantes más populares de Gran Hermano Generación Dorada.

Todo comenzó cuando analizaban el perfil del jugador y Eugenia puso en duda la imagen de “buenito” que, según ella, Manuel intenta mostrar dentro de la casa.

"Sos voto vagina": Eugenia Ruiz lanzó un polémico comentario contra Marixa Balli por Manuel Ibero (captura de Telefe)

“Sos voto vagina”: Eugenia Ruiz lanzó un polémico comentario contra Marixa Balli por Manuel Ibero

Eugenia Ruiz: -A otros ganadores de Gran Hermano, que eran hegemónicos, sí les creo cierta bondad. Ojo de loca no se equivoca. La otra vez, cuando le gritó a Zilli no estuvo bueno. Tiene arranques y después dice “no, yo no me enojo”. Quiere vender algo que no es así... Es muy manipulador.

Evangelina Anderson: -Defendelo a tu pollito, Marixa.

Marixa Balli: -A Manuel lo adoro y me parece que tiene un perfil de ganador impresionante. La térmica se te puede saltar con delicadeza porque son tres meses de estar con gente que no te interesa en lo más mínimo.

Pero Eugenia redobló la apuesta y lanzó una frase que generó incomodidad en todo el panel.

Eugenia Ruiz: -¿Me vas a decir a mí de saltar la térmica? Pero si vos vendés la del buenito y después se te salta la térmica, ¿para qué vendés algo que no sos?

Marixa Balli: -Para mí no vende, me parece que él es así.

Eugenia Ruiz: -Vos sos la voto vagina.

La frase provocó una inmediata reacción de Marixa y del resto de las panelistas.

Marixa Balli: -¡Ay! Jamás voté con la vagina. Justamente por el hecho de ser vedette siempre te consideran eso y no lo soy. Yo soy profesional y voto lo que me parece la imagen del chico.

Eugenia Ruiz: -Te dejás llevar como todas las señoras porque lo ven buenito.

Paola Juárez: -Es despreciar a la mujer decir “voto vagina”.

Marixa Balli: -No, veo toda la situación y me parece terrible.

La Costa: -¿Pero vos decís que ella lo vota porque sea guapo? Me parece que no, y menos Marixa.

Eugenia Ruiz: -No lo digo porque sea guapo, que suma, pero porque se hace el buenito. Lo que te dije no es personal. Te amo.

Marixa Balli: -Sí, ya lo sé.

Paola Juárez: -Igual, me parece que generalizar a la mujer con que solo puede votar por un gusto físico es denigrarnos a nosotras mismas.

Eugenia Ruiz: -No, no va por ahí.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre los dichos de Eugenia y defendieron a Marixa Balli tras el incómodo cruce en vivo.