Zulemita Menem volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por la repercusión que generó su hijo mayor, Luca Bertoldi. El joven de 22 años compartió una serie de imágenes en sus redes sociales y rápidamente se llenó de elogios por parte de sus seguidores.

Hijo de Zulemita y del empresario italiano Paolo Bertoldi, Luca viene ganando cada vez más visibilidad pública luego de su reciente debut como modelo en una campaña del diseñador Javier Saiach.

LAS FOTOS DE LUCA BERTOLDI QUE ENCENDIERON LAS REDES

El domingo 10 de mayo, Luca publicó distintas postales de su vida cotidiana en su cuenta oficial de Instagram. Entre las imágenes, mostró algunos de sus hobbies y actividades recientes, como momentos tocando la guitarra y su presencia en un recital de AC/DC.

El hijo de Zulemita Menem revolucionó las redes con nuevas fotos y su perfil de modelo. CRÉDITO: Instagram

Las fotos no tardaron en viralizarse y acumularon miles de “Me gusta” en muy poco tiempo. Además, muchos usuarios destacaron su apariencia física y el estilo relajado que mostró en cada publicación.

LOS COMENTARIOS QUE RECIBIÓ EL HIJO DE ZULEMITA MENEM

La repercusión fue inmediata y los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer. “Fachero”, “Aura”, “Hermosooo hombre” y “Un muñeco” fueron algunas de las frases que más se repitieron debajo del posteo.

El hijo de Zulemita Menem revolucionó las redes con nuevas fotos y su perfil de modelo. CRÉDITO: Instagram

El hijo de Zulemita Menem revolucionó las redes con nuevas fotos y su perfil de modelo. CRÉDITO: Instagram

En paralelo, varios usuarios remarcaron el parecido físico con su madre y celebraron el perfil cada vez más ligado al mundo de la moda y las redes sociales.

EL PRESENTE DE LUCA BERTOLDI EN EL MUNDO DE LA MODA

Aunque mantiene un perfil relativamente bajo, Luca Bertoldi comenzó a dar sus primeros pasos en el universo fashion. Su reciente participación en una campaña de Javier Saiach despertó atención en redes y dejó en evidencia su interés por el modelaje.