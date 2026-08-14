El vori vori es uno de los platos más tradicionales de la cocina paraguaya: una sopa sustanciosa preparada con pequeñas bolitas de harina de maíz y queso que se cocinan directamente en un caldo, generalmente acompañado por pollo, verduras y hierbas.

El plato ganó reconocimiento internacional de la mano de Taste Atlas, la guía gastronómica que elabora rankings a partir de valoraciones sobre comidas y cocinas de diferentes países. Su presencia entre los platos mejor considerados del mundo volvió a poner el foco sobre una receta profundamente ligada a la identidad de Paraguay.

Su característica distintiva está en los pequeños “voris”, unas bolitas de masa que absorben parte del caldo durante la cocción pero conservan su estructura. El resultado es una preparación espesa, reconfortante y de sabor intenso, especialmente popular durante los días de bajas temperaturas.

Qué es el vori vori y por qué es típico de Paraguay

La historia del vori vori está relacionada con el protagonismo que tienen el maíz y las aves de corral en la cocina paraguaya, además de la influencia de las prácticas culinarias guaraníes y su posterior combinación con otras tradiciones.

Qué es el vori vori, el clásico paraguayo que fue elegido el mejor plato del mundo

Las pequeñas esferas se preparan con harina de maíz finamente molida y queso rallado. A esa mezcla se le incorpora una pequeña cantidad de grasa o del propio caldo hasta conseguir una masa firme que permita formar bolitas con las manos.

Después se cocinan lentamente dentro del caldo. A medida que absorben líquido, aumentan ligeramente de tamaño y se vuelven tiernas, mientras liberan parte de sus componentes y ayudan a darle cuerpo a la sopa sin necesidad de utilizar harina de trigo u otros espesantes.

En Paraguay es una comida habitual tanto en hogares como en reuniones familiares, zonas rurales y pequeños restaurantes. Puede servirse como plato principal y existen diferentes versiones familiares, aunque el maíz, el queso y el caldo constituyen la esencia de la preparación.

Comensales 2 Ingredientes Harina de maíz finamente molida.

Queso rallado.

Pollo.

Caldo.

Cebolla.

Ajo.

Perejil.

Verduras a gusto.

Una pequeña cantidad de grasa o caldo para formar la masa.

pequeña cantidad de grasa o caldo para formar la masa. Ají o pimiento, opcional.

Sal y condimentos a gusto.

Qué es el vori vori, el clásico paraguayo que fue elegido el mejor plato del mundo

Procedimiento

Preparar el caldo con el pollo, la cebolla, el ajo, las verduras y los condimentos elegidos. Cocinar a fuego moderado para concentrar los sabores. Colocar en un recipiente la harina de maíz y el queso rallado. Integrar ambos ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme. Incorporar poco a poco una pequeña cantidad de grasa o caldo. Trabajar la preparación hasta conseguir una masa firme y moldeable. Tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas de tamaño parejo con las manos. Es importante que sean compactas para que mantengan su forma durante la cocción. Cuando el caldo esté caliente y a hervor suave, incorporar cuidadosamente las bolitas. Evitar una ebullición demasiado fuerte para que no se desarmen. Cocinar hasta que los voris se hinchen, estén tiernos y hayan absorbido parte del caldo. Durante este proceso, la sopa también adquirirá una consistencia ligeramente más espesa. Rectificar la sal y los condimentos e incorporar perejil fresco hacia el final de la cocción. Servir inmediatamente, bien caliente. En Paraguay suele consumirse como una comida completa y puede acompañarse con mandioca, ensaladas frescas o quesos suaves.

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