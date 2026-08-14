Gaby Colacioppo, cocinero: “Una de las mejores formas de cocinar la bondiola es con batatas cortadas al medio”

La bondiola de cerdo es una excelente opción para preparar un plato abundante, sabroso y sin demasiadas complicaciones. Con una cocción prolongada y suficiente líquido, la carne queda tan tierna que se puede desarmar fácilmente con un tenedor.

El cocinero Gaby Colacioppo propone en su ciclo de Cucinare combinarla con batatas para aprovechar el contraste entre el sabor intenso del cerdo y el dulzor natural de este vegetal. La preparación suma además cebolla, morrón y una cubierta inspirada en la clásica fugazzeta.

El secreto está en cocinar primero la bondiola hasta poder mecharla y utilizarla como relleno de las batatas cocidas y cortadas al medio. Para terminar, se agregan cebolla caramelizada, muzzarella y orégano antes de llevar todo al horno.

Comensales 4 Ingredientes Para la bondiola 4 batatas.

batatas. Un kilo de bondiola.

kilo de bondiola. 2 cebollas.

cebollas. Un morrón.

morrón. Caldo de verduras, cantidad necesaria.

Ají molido, a gusto.

Pimentón, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite, cantidad necesaria. Para la fugazzeta 300 gramos de muzzarella.

gramos de muzzarella. 2 cebollas.

cebollas. Una cucharada de azúcar.

cucharada de azúcar. Orégano, cantidad necesaria.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento para las batatas con bondiola mechada

Colocar un poco de aceite en una cacerola y dorar la bondiola hasta conseguir una buena cocción exterior. Agregar las dos cebollas y el morrón previamente cortados en juliana. Condimentar con ají molido, pimentón, sal y pimienta. Incorporar caldo de verduras hasta cubrir la preparación, tapar la cacerola y continuar la cocción. Cocinar hasta que la bondiola esté muy tierna y pueda desarmarse fácilmente. Retirar el excedente del líquido de cocción y reservar la carne mechada junto con la cebolla y el morrón. Lavar muy bien las batatas y cocinarlas en el microondas hasta que estén blandas. Cortar las batatas al medio y abrir ligeramente el centro de cada una para poder colocar el relleno. Distribuir una buena cantidad de bondiola mechada sobre las batatas. Cocinar las otras dos cebollas con una cucharada de azúcar hasta que estén caramelizadas. Colocar la cebolla caramelizada sobre la bondiola y cubrir con muzzarella. Llevar al horno hasta que el queso esté bien derretido y terminar con orégano antes de servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/