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Los secretos para hacer el mejor sándwich de bondiola de Argentina

Es la receta del Puestito del Tío, un clásico en la gastronomía urbana de Buenos Aires.

La bondiola del Puestito del Tío, recetas
La bondiola del Puestito del Tío, una de las mejores de CABA. Foto: Cucinare (montaje)

El sándwich de bondiola de El Puestito del Tío se convirtió en uno de los grandes clásicos gastronómicos de Palermo por una mezcla simple pero contundente: carne bien jugosa, pan tostado y una combinación de ingredientes que rompe con la versión más tradicional del sánguche parrillero argentino. El detalle que más sorprende es el uso de mucho limón y muy poca sal durante la cocción.

La preparación se hace completamente a la plancha y tiene otro sello distintivo: el queso se cocina aparte hasta quedar bien derretido y tostado en los bordes. Después se suma a la bondiola junto con jamón y huevo para lograr un sándwich abundante, intenso y con mucho sabor. Desde hace casi 30 años, el puesto ubicado en Palermo mantiene la misma fórmula que lo volvió famoso.

Comensales
1

Ingredientes

  • 4 fetas gruesas de bondiola de cerdo
  • 4 panes para sándwich
  • 4 fetas de jamón cocido
  • 4 fetas de queso
  • 4 huevos
  • Jugo de limón c/n
  • Sal c/n
  • Aceite c/n
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Así se hace el sándwich de bondiola más famoso. Cucinare.TV.

Procedimiento

  1. Calentar bien una plancha o sartén amplia con un poco de aceite.
  2. Cocinar la bondiola a fuego fuerte hasta dorar ambos lados. Agregar poca sal y bastante jugo de limón durante la cocción.
  3. En otra parte de la plancha, cocinar el queso directamente sobre la superficie caliente hasta que quede bien derretido y tostado en los bordes.
  4. Cocinar los huevos a la plancha.
  5. Tostar los panes sobre la misma plancha para que absorban parte del jugo de la carne.
  6. Armar el sándwich colocando bondiola, jamón, queso tostado y huevo.
  7. Servir caliente y, si se quiere replicar la tradición del Puestito del Tío, acompañar con una fruta de estación.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/

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