Colita de cuadril a la planchetta: la receta de Salva la Cocina con un toque secreto e irresistible

La colita de cuadril a la planchetta es una de esas recetas ideales para resolver una comida sabrosa sin complicarse y con ingredientes fáciles de conseguir. El secreto está en sellar bien la carne y sumar una manteca de hierbas que se funde arriba de los bifes, aportando aroma, jugosidad y un sabor intenso que transforma el plato.

En esta versión de Salva la Cocina, la clave está en preparar previamente la manteca saborizada con ajo, perejil y especias, que se coloca en medallones sobre la carne caliente para que se derrita lentamente. Además, la guarnición se cocina en la misma chapa junto con los jugos de la carne, lo que potencia el resultado final.

Comensales 4 Ingredientes Una colita de cuadril. Para la manteca de hierbas 200 g manteca.

g manteca. Una cda tomillo.

cda tomillo. Una cda romero.

cda romero. Una cda ají molido.

cda ají molido. Sal y pimienta, a gusto.

2 cdas perejil fresco picado.

cdas perejil fresco picado. 2 cdas ajo picado.

cdas ajo picado. Papel manteca. Para la guarnición 500 g papines.

g papines. 250 g tomates cherry.

g tomates cherry. Albahaca.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite de oliva.

El cocinero Salvador Mazzocchi. Foto. Instagram @salvalacocina.

Procedimiento

Hervir los papines. Cuando rompe el hervor, dejarlos 25 minutos y sacarlos. Pisar la manteca junto con el ajo, perejil, romero, ají molido, tomillo y formar un rollito con el papel manteca y llevarlo al freezer. Sellar la carne en una chapa por todos los lados y cortarla en bifes de 2 cm de espesor. Condimentar con sal y pimienta , y llevar a la chapa nuevamente. Cortar unos medallones de la manteca de hierbas. Dar vuelta los bifes y colocar el medallón de manteca sobre la carne. Sumar los papines previamente hervidos y los tomates cherry para quemarlos en la chapa con aceite de oliva, sal y pimienta.

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