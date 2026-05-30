Lejos de las típicas historias románticas de manual, Santita construye un drama atravesado por el deseo, las culpas y las segundas oportunidades.

La serie mexicana sorprendió por su mirada poco convencional sobre la discapacidad y por una protagonista compleja, llena de contradicciones, que se aleja de cualquier idealización.

// Perfil falso temporada 3: de qué va la trama y nuevos personajes de la serie más hot del momento

La miniserie recientemente estrenada que pronto logró posicionarse entre los más visto de Netflix, cuenta con 7 episodios de menos de 40 minutos, y está protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal, entre otras figuras.

De qué trata Santita

La historia sigue a María José Cano, conocida por todos como “Santita”, una ginecóloga de Tijuana que vive en silla de ruedas desde un accidente automovilístico ocurrido años atrás.

Aunque su apodo remite a una figura amable y casi angelical, ella está lejos de responder a ese estereotipo: es impulsiva, contradictoria, adicta al juego y emocionalmente caótica.

La química entre los personajes de Gael García Bernal y Paulina Dávila.

Veinte años antes, Santita dejó plantado en el altar al hombre de su vida. Desde entonces, ambos siguieron caminos separados hasta que un inesperado reencuentro vuelve a cruzarlos y obliga a enfrentar heridas que nunca terminaron de cerrar.

El tráiler de la serie Santita, en Netflix.

A partir de ese regreso, la serie desarrolla un relato donde se mezclan romance, drama y conflictos personales, mientras la protagonista intenta sostener su vida profesional y lidiar con decisiones del pasado que siguen condicionando su presente.

Una protagonista que rompe estereotipos

Un aspecto destacado de Santita fue justamente la construcción de su personaje principal. La serie evita presentar la discapacidad desde un lugar condescendiente o puramente inspirador y apuesta por una protagonista llena de defectos, contradicciones y deseos.

Ese enfoque fue especialmente valorado por la crítica, que destacó cómo la historia busca mostrar a Santita como una mujer compleja antes que como un símbolo. La serie también aborda cuestiones vinculadas a la autonomía, las relaciones afectivas y los prejuicios sociales sin convertir esos temas en discursos explícitos.

// Anne Hathaway y Peter Dinklage arrasan con esta historia romántica en Netflix

Para preparar el personaje, la actriz trabajó junto a especialistas y consultoras en discapacidad, buscando construir una representación más realista y alejada de clichés habituales.

El regreso de Gael García Bernal al drama romántico

Otro atractivo importante de la serie es la presencia de Gael García Bernal, quien interpreta al antiguo prometido de Santita. Su personaje reaparece en la vida de la protagonista con una petición inesperada que termina alterando el equilibrio emocional de todos.

La química entre ambos actores sostiene buena parte de la serie, que encuentra sus mejores momentos en los diálogos íntimos y en las tensiones emocionales acumuladas durante años.

María José Cano, conocida por todos como “Santita”, es una ginecóloga de Tijuana que vive en silla de ruedas desde un accidente.

La dirección estuvo a cargo de Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez y realizador de títulos como Albert Nobbs y episodios de Los Soprano, quien imprimió una estética sobria y muy centrada en los personajes.

Cómo es el reparto de Santita