Martín Pepa y Carolina “Pampita” Ardohain volvieron a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. El empresario terminó confirmando el gran presente sentimental que atraviesan con la modelo al compartir una foto juntos en sus redes sociales.

Las imágenes no tardaron en generar repercusión. Primero, Martín publicó una postal de Carolina posando sonriente frente a una imponente puerta roja durante un paseo en Inglaterra. Horas más tarde, redobló la apuesta con una selfie nocturna en la que ambos aparecen muy cerca, sonrientes y cómplices.

En el ciclo de Ángel de Brito aseguraron que la top viajó especialmente para reencontrarse con Pepa y que ambos decidieron darse una nueva oportunidad: “Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar”, contaron al aire.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Acto seguido, dieron los nombres de los protagonistas de la historia: “Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor y que están de nuevo juntos. Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa”.

Según explicaron, la pareja se encuentra actualmente en Inglaterra disfrutando de unos días juntos: “Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor”, detalló Pepe Ochoa al aire.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

“Están apostando nuevamente por este vínculo, esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos. Ella quería estar con él. Cuando vino acá, ella confirmó la separación. Él viajó, hablaron, y volvieron a intentar”, explicaron.

“Después de eso no se los vio como pareja. No dieron ningún indicio de nada. Ahora están juntos y felices”, resumieron en LAM.

“Viaje de reconciliación, están juntos Pampita y Martín Pepa. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar”.

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TODA LA VERDAD SOBRE LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA: EL DATO CLAVE QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO

Yanina Latorre soltó una verdadera bomba en Sálvese Quien Pueda al hablar de los fuertes rumores de separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa. Con su estilo frontal, la conductora reconstruyó en vivo cómo llegó a la información y por qué decidió contarla pese al silencio de los protagonistas.

“Me la voy a jugar como es mi estilo”, lanzó de entrada Yanina, anticipando una revelación fuerte. Según relató, todo surgió de manera inesperada tras cruzarse con una amiga cercana de Pampita, quien, sin darse cuenta, dejó escapar el dato clave. “Me dice: ‘desde que se separó…’ y siguió hablando como si nada. Para ella era un hecho”, explicó.

Lejos de repreguntar en ese momento para no generar incomodidad, la presentadora se quedó con la información resonando. Y entonces activó su protocolo habitual: chequear con los involucrados.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Yanina contó que intentó comunicarse varias veces con Pampita —a quien incluso le había dado su palabra en el pasado de consultar antes de dar información sensible—, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí a las 4, a las 5, a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leyó, pero no me contestó”, reveló.

Luego fue por el otro protagonista de la historia. Consiguió el contacto de Martín Pepa, le escribió, y tampoco respondió. Ese doble silencio terminó de inclinar la balanza.

Para meter presión, Latorre decidió publicar el rumor en redes anticipando que tenía una separación importante en proceso de confirmación. Poco después, la periodista Paula Varela compartió el mismo rumor: “Uno más uno es dos”, cerró Yanina, dando a entender que ambas manejaban la misma información.