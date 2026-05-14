Después de confirmar su separación de Martín Pepa, Pampita volvió a apostar al amor tras el sorpresivo viaje del polista a Buenos Aires, que terminó sellando la reconciliación de la pareja.

En medio de las idas y vueltas sentimentales, el tarot habló y lanzó una inquietante predicción sobre el futuro del vínculo.

La inquietante predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras reconciliarse (captura de eltrece)

La inquietante predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras reconciliarse

Liliana Chelli, conocida duendóloga y tarotista, estuvo como invitada en La Mañana con Moria y analizó las energías que rodean a Carolina Ardohain y Martín Pepa a través de las cartas.

“Tenemos La Pradera, mucha margarita y mucho girasol. Es bien. El amanecer, también bien. Pero acá viene el viento. A veces puede venir un vendaval. Ahora estamos en una brisa”, expresó la tarotista en vivo.

Sin embargo, la especialista dejó una fuerte advertencia al referirse a una de las cartas que apareció durante la lectura.

“Pero en esta carta viene el viento. Le tengo mucho miedo a esta carta porque no sabemos a dónde deriva el viento”, lanzó Chelli, sembrando dudas sobre la estabilidad de la relación entre Pampita y Martín Pepa.