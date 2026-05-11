La separación de Pampita y Martín Pepa dejó muchos cabos sueltos debido al hermetismo de sus protagonistas. Lejos de los escándalos mediáticos y con un perfil bajo, la modelo eligió el silencio, pero la historia detrás del final de la pareja salió a la luz de la mano de Yanina Latorre.

La conductora de SQP fue al hueso y reveló detalles desconocidos del quiebre. Según contó, Pampita y Pepa terminaron en medio de discusiones intensas y una situación que, según el entorno del exnovio, fue insostenible.

Pampita y Martín Pepa (Foto: redes sociales).

Yanina Latorre aseguró que investigó a fondo el entorno de Carolina Ardohain y de Pepa para entender qué pasó realmente. “Me parece raro el silencio de Pampita. No creo en la armonía. Me comuniqué con el entorno de él”, contó la panelista.

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La bomba llegó cuando leyó el mensaje de una persona de confianza de Pepa: “Pampita y él terminaron a los corchazos, ella lo torturó por teléfono y por mensajes. Él se la sacó de encima, su familia está feliz. Ya está en Londres y la familia festeja la separación”.

Según la información que manejó Latorre, la modelo no aceptó la ruptura y le insistió a su ex para que no la dejara. “Pampita le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Ella no aceptaba la separación. Él les contó a sus amigos que lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo”, relató la panelista.

Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

En medio del escándalo, Yanina Latorre leyó la frase que, según el entorno, Pampita le habría dicho a Pepa: “Te vas a arrepentir, no me dejes”. “Ella es insoportable, le quemó la cabeza y él la dejó”, leyó Yanina, en base a un supuesto mensaje de una persona cercana a Pepa.

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