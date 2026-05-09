Lejos de esquivar el tema, Carmen Barbieri habló con total sinceridad sobre el amor y dejó en claro cuáles son las condiciones que debe cumplir un hombre para entrar en su vida. Durante una entrevista con Pampita para Infobae, la conductora aseguró que el humor es fundamental, aunque también hizo foco en un aspecto económico.

“Humor… y un poco de guita porque estoy cansada de mantener a los hombres”, disparó sin filtros, generando sorpresa y risas durante la charla.

EL FUERTE DESCARGO DE CARMEN BARBIERI SOBRE SUS RELACIONES

Cuando Pampita le consultó cuánto dinero debía tener un hombre para conquistarla, la actriz explicó que no busca lujos ni alguien que la mantenga, sino una persona independiente.

“Que no lo tenga que mantener”, remarcó tajante. Además, agregó: “Yo sola me pago, me compro, me mantengo”.

En ese sentido, detalló que espera que la otra persona pueda hacerse cargo de sus propios gastos: “Que se pague su alquiler, su comida, su ropa y sus viajes”.

Carmen Barbieri. Foto: Canal 9.

CARMEN BARBIERI HABLÓ DE SU EXPERIENCIA EN APPS DE CITAS

Durante la entrevista, la conductora también recordó su breve paso por aplicaciones de citas y explicó por qué decidió abandonarlas rápidamente.

“No creían que era yo”, contó entre risas. Luego reveló que terminó cansándose de la exposición y pidió que la eliminaran de la plataforma.

Actualmente, Carmen Barbieri aseguró que disfruta de su soltería y que prefiere conocer a alguien a través de amigos o personas de confianza antes que por redes o aplicaciones.

CUÁNTOS AÑOS HACE QUE CARMEN BARBIERI NO TIENE SEXO

En medio de la charla distendida, Carmen Barbieri sorprendió con una confesión íntima. Todo comenzó cuando Pampita le preguntó: “¿Cómo es Carmen en el sexo?”. Lejos de esquivar el tema, Barbieri respondió con total sinceridad y mucho humor: “¿En el sexo? Uy, hace tanto…”, lanzó divertida.

Intrigada por la respuesta, la modelo quiso saber más y repreguntó: “¿Hace cuánto?”. “Hace mucho”, insistió Carmen, mientras Pampita seguía buscando precisión: “No, dale, ¿cuánto?”.

Fue entonces cuando llegó la revelación que dejó boquiabiertos a todos en el estudio: “Será, qué sé yo… nueve, diez años”, confesó Carmen Barbieri entre risas.