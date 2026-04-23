Carmen Barbieri festejó un nuevo cumpleaños rodeada del cariño de sus seres más cercanos. La actriz y conductora eligió una celebración cálida y familiar junto a su hijo Fede Bal y la pareja de él, Evelyn Botto, en una velada marcada por las risas, la complicidad y el amor familiar.

La noche transcurrió en un restaurante de ambiente moderno y relajado, donde los tres compartieron una cena especial pensada para homenajear a la cumpleañera.

FEDE BAL LE DEDICÓ UN TIERNO MENSAJE A CARMEN BARBIERI

Uno de los momentos más comentados llegó con las imágenes que compartió Fede Bal, donde se lo vio abrazado a su madre y sonriendo junto a ella. Para acompañar la postal, escribió: “Feliz cumple @barbieri_carmen. Te amo!”.

En las fotos también apareció Evelyn Botto, muy cercana a la familia y disfrutando de la celebración junto a la pareja. La buena relación entre todos quedó reflejada en cada imagen.

Carmen Barbieri celebró su cumpleaños con Fede Bal y Evelyn Botto en una noche íntima. Crédito: Instagram

CENA, BRINDIS Y MUCHA COMPLICIDAD

Durante la velada no faltaron las copas en alto, los saludos a cámara y un clima completamente distendido. Carmen se mostró relajada, feliz y agradecida por el cariño recibido en una fecha tan especial.

La mesa también fue protagonista, con platos gourmet y una propuesta cuidada al detalle para agasajar a la conductora.