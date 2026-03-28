Carmen Barbieri fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha y las declaraciones sobre su vida amorosa impactaron a todos.

Sin vueltas, Mirtha Legrand le preguntó por sus romances y la respuesta de la conductora sorprendió a toda la mesa, donde también estaban Hernán Drago y Lizy Tagliani.

Carmen Barbieri reveló hace cuántos años que no tiene pareja y sorprendió a todos (captura de eltrece)

Carmen Barbieri reveló hace cuántos años que no tiene pareja y sorprendió a todos

Mirtha Legrand: -Leí tu vida, ¡cuántos novios tuviste!

Carmen Barbieri: -Sí, tuve muchos. Debe ser por eso que hace como 20 años que no salgo con nadie.

Lizy Tagliani: -¡¿Con nadie?!

Carmen: -Como 15, 20 años. 15.

Hernán Drago: -¿Pero te gustaría o estás negada?

Carmen: -Me gustaría tener una pareja. No es que estoy muy exigente, pero me gustaría tener a mi lado un hombre inteligente, con humor, que me banque. Yo trabajo mucho y tengo muy poco tiempo.

Mirtha: -¿Y no tuviste ni un amor, últimamente?

Carmen: -No, no tuve amores. Ni siquiera un encuentro.

Lizy: -¿Y por redes?

Carmen: -No, no me gusta. Soy muy miedosa. Con gente que no conozco no salgo, me lo tiene que presentar.