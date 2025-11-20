La sinceridad de Moria Casán, al admitir que los votos secretos del Bailando eran digitados por la producción, motivó a Carmen Barbieri a contar su verdad sobre cómo la presionaron en 2008 por Pampita.

“No estoy desmintiendo las palabras de Moria, al contrario”, bancó a la conductora de La Mañana con Moria.

Y confesó: “Yo viví una situación nada más una vez que me dijeron hay que cuidar a Pampita”.

Pampita sorprendió a todos con su cambio de look (Movilpress)

“Porque yo le puse un seis, muy bajo. Pampita se enojó conmigo, pero para mí no había dado todo”, recordó la coreografía.

Cómo fue el escándalo de Carmen Barbieri con Pampita

En junio de 2008 Carmen era jurado, calificó con 6 a Pampita y la modelo explotó sin filtro en vivo: “¿Un seis? Vos me pones un seis…me pones a la altura de….cómo que lo hice mal. Un seis es un desastre. ¿En serio, Carmen? ¿un 6? Bueno, bueno…”.

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

Al día siguiente, Carolina Ardohain había declarado: “Yo llore por el cansancio, la frustración y la adrenalina que tenés en el momento después de tanto esfuerzo”.

Escudándose en que no había imaginado el nivel de exigencia física, artística y la constante sensualidad que requería, Pampita había concluido: “No es un concurso de baile específico, es un show”.

Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

De ahí que fue lógico que Pampita se haya consagrado la campeona del Bailando por un sueño en 2008.