El universo de la música pop acaba de registrar un sismo internacional que nadie vio venir en las plataformas digitales. En las últimas horas, la estrella estadounidense Ariana Grande tuvo un gesto letal con Emilia Mernes que dejó a la comunidad de fanáticos completamente en shock.

El sorpresivo ida y vuelta comenzó a gestarse cuando la intérprete de “No se ve” decidió deslumbrar a sus millones de seguidores en TikTok con un outfit bien argentino, musicalizado con el remix de Hate That I Made You Love Me.

EL IMPACTO EN INSTAGRAM QUE UNIÓN A ARIANA GRANDE Y EMILIA MERNES

La secuencia escaló a niveles estratosféricos cuando una de las cuentas de fanáticos más masivas dedicadas a la diva norteamericana detectó el contenido.

Ariana Grande no dudó en repostear en sus historias de Instagram el reel de esa fan account donde se apreciaba el video de la entrerriana utilizando el remix de Hate That I Made You Love Me.. Captura de Instagram Ariana Grande / Emilia Mernes Oficial

La intérprete de “We Can’t Be Friends” no dudó en repostear en sus historias de Instagram el reel de esa fan account donde se apreciaba el video de la entrerriana.

La validación pública de la multi premiada artista anglosajona funcionó como un combustible inmediato para las redes sociales, transformando el nombre de ambas figuras en la principal tendencia global durante varias horas consecutivas.

EL IMPACTO EN INSTAGRAM QUE UNIÓN A ARIANA GRANDE Y EMILIA MERNES Por: Captura

El fandom de la exlíder de Rombai reaccionó con una mezcla de orgullo y locura colectiva ante este crossover inesperado que posiciona a la música nacional en lo más alto de la escena internacional. Decenas de miles de usuarios comenzaron a inundar la plataforma X (ex Twitter) con memes, capturas de pantalla y mensajes de felicitación dirigidos a la nacida en Nogoyá.

La felicidad comunitaria radica en ver cómo el talento local sigue derribando fronteras geográficas y capturando la atención de las personalidades más influyentes de la industria musical de Estados Unidos.

EL SUEÑO DE UNA COLABORACIÓN HISTÓRICA ENTRE LAS INTÉRPRETES

A raíz de este llamativo acercamiento virtual, los rumores sobre una alianza de estudio no tardaron en expandirse de manera masiva entre los analistas del género pop urbano. Los fieles seguidores de la cantante argentina ya empezaron a exigir un feat que prometa romper todos los récords de reproducción en Spotify y YouTube. Aunque todavía ninguna de las oficinas de management ha emitido un comunicado formal al respecto, los antecedentes de la industria demuestran que estas interacciones digitales suelen ser el puntapié inicial para proyectos artísticos de gran envergadura comercial.

EL IMPACTO EN INSTAGRAM QUE UNIÓN A ARIANA GRANDE Y EMILIA MERNES Por: Captura

La propia compositora entrerriana ha manifestado en reiteradas oportunidades su profunda admiración por la discografía de la exestrella de Nickelodeon, lo que añade una capa de emotividad extra a este suceso. La posibilidad de que la estética dosmilera que hoy abandera la argentina se fusione con el rango vocal privilegiado de la estadounidense mantiene en vilo al mercado hispanohablante.

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El destino musical está abierto y, tras este guiño definitivo en las redes sociales, queda claro que las distancias entre las grandes ligas de Hollywood y el talento del cono sur son cada vez más estrechas.