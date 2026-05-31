Emilia Mernes vivió uno de los días más emotivos de su carrera al ser declarada ciudadana ilustre de Nogoyá, la ciudad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos en la música. Sin embargo, un detalle ocurrido durante el acto terminó generando polémica y fue calificado por un periodista como “un papelón”.

La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura de esa ciudad y reunió a vecinos, familiares, amigos y autoridades locales. La presencia de la artista revolucionó la ciudad y el reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante, que destacó su trayectoria y el impacto que tiene como embajadora cultural de Nogoyá.

Foto: Instagram @emiliamernes

Durante su discurso, Emilia no pudo contener las lágrimas. “Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores y esos lugares que me recuerdan siempre de dónde vengo”, expresó con la voz quebrada ante una ovación de los presentes.

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La cantante también recordó sus comienzos en escenarios de la región y aseguró que, pese a haber recorrido el mundo gracias a la música, su ciudad natal sigue ocupando un lugar especial en su corazón. “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este”, afirmó emocionada.

Pero cuando parecía que todo terminaría con aplausos y emoción, un detalle llamó la atención. Al finalizar el discurso, la organización eligió musicalizar el cierre con “La Original”, la canción que Emilia interpreta junto a Tini Stoessel. La decisión fue cuestionada por algunos presentes y especialmente por un periodista que cubría el evento.

El posteo sobre la polémica del homenaje a Emilia Mernes (Foto: X.com / @fedeflowersok)

“¡Un papelón! Emilia recibió la distinción de ciudadana ilustre de la cultura de Nogoyá. Agradeció muy emocionada a la familia, amigos y entorno, pero cuando terminó el discurso le pusieron ‘La Original’, el tema que canta con Tini. Un tacto tremendo la organización del homenaje a Emilia”, escribió. Más allá de la polémica, la jornada estuvo marcada por el cariño de los vecinos y por la promesa de la cantante de regresar pronto para ofrecer un show en su ciudad natal.

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