Emilia Mernes vivió uno de los días más emotivos de su carrera al ser declarada ciudadana ilustre de Nogoyá, la ciudad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos en la música. Sin embargo, un detalle ocurrido durante el acto terminó generando polémica y fue calificado por un periodista como “un papelón”.
La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura de esa ciudad y reunió a vecinos, familiares, amigos y autoridades locales. La presencia de la artista revolucionó la ciudad y el reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante, que destacó su trayectoria y el impacto que tiene como embajadora cultural de Nogoyá.
Durante su discurso, Emilia no pudo contener las lágrimas. “Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores y esos lugares que me recuerdan siempre de dónde vengo”, expresó con la voz quebrada ante una ovación de los presentes.
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La cantante también recordó sus comienzos en escenarios de la región y aseguró que, pese a haber recorrido el mundo gracias a la música, su ciudad natal sigue ocupando un lugar especial en su corazón. “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este”, afirmó emocionada.
Pero cuando parecía que todo terminaría con aplausos y emoción, un detalle llamó la atención. Al finalizar el discurso, la organización eligió musicalizar el cierre con “La Original”, la canción que Emilia interpreta junto a Tini Stoessel. La decisión fue cuestionada por algunos presentes y especialmente por un periodista que cubría el evento.
“¡Un papelón! Emilia recibió la distinción de ciudadana ilustre de la cultura de Nogoyá. Agradeció muy emocionada a la familia, amigos y entorno, pero cuando terminó el discurso le pusieron ‘La Original’, el tema que canta con Tini. Un tacto tremendo la organización del homenaje a Emilia”, escribió. Más allá de la polémica, la jornada estuvo marcada por el cariño de los vecinos y por la promesa de la cantante de regresar pronto para ofrecer un show en su ciudad natal.
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