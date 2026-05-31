Mica Viciconte y Fabián Cubero renovaron su casa de Zona Norte y el resultado sorprendió a sus seguidores en redes sociales. La pareja compartió imágenes del antes y después de la vivienda, donde apostaron por el minimalismo, tonos neutros y espacios amplios que potencian la luz natural.

La reforma transformó distintos ambientes del hogar con una propuesta que combina diseño moderno y calidez familiar.

Mica Viciconte y Fabián Cubero en su casa renovada

EL PLAYROOM QUE SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS

Uno de los ambientes más comentados fue el playroom, diseñado especialmente para el disfrute familiar y los encuentros con amigos. La iluminación cálida, los muebles de guardado funcionales y los espacios abiertos para juegos convierten este sector en el corazón del hogar.

Minimalismo, tonos neutros y espacios amplios

En el resto de la vivienda, la línea estética se mantiene coherente: superficies lisas, detalles modernos y una paleta de tonos suaves que aporta armonía. Los dormitorios siguieron la misma lógica, con cortinas blancas, tonos pastel y decoración sencilla que transmite tranquilidad sin perder el estilo.

Cada rincón fue pensado para que la imagen sea moderna pero que no se pierda la sensación de hogar que atraviesa toda la casa.

Mica Viciconte muestra la remodelación de su hogar

LA VINOTECA Y EL TOQUE SOCIAL QUE COMPLETÓ LA REMODELACIÓN

Otro detalle que generó repercusión fue la incorporación de una vinoteca en el área social, que acompaña el espíritu relajado y funcional que la pareja buscó imprimirle a la casa.

Con esta transformación, Mica y Cubero lograron adaptar su hogar de Zona Norte a una dinámica familiar más cómoda y práctica, donde los espacios abiertos y los ambientes luminosos son los grandes protagonistas.

Una reforma que no solo mejoró la estética, sino que también reorganizó la vida cotidiana de la familia.