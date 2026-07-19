Tras la consagración de la Selección Argentina como subcampeona en el Mundial 2026, Javier Milei comunicó que declarará feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico definan para realizar los festejos. El anuncio llegó a través de un mensaje en sus redes sociales, donde el mandatario aclaró que la decisión final quedará en manos del plantel.

“FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió Milei en X.com.

El tweet de Javier Milei tras el final del Mundial 2026 (Foto: captura X.com / @jmilei) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Según informó TN, el equipo albiceleste partirá desde Estados Unidos a las 5 de la madrugada del lunes y aterrizará en Ezeiza a las 17, hora local. Por el momento, la AFA no informó cómo continuará el cronograma de la Selección tras su llegada.

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En la Casa Rosada especularon con que el feriado podría ser ese mismo lunes o el martes, pero remarcaron que todo dependerá de la voluntad de los jugadores y el cuerpo técnico. “Feriado habrá, dependerá del día que ellos decidan hacerlo”, señalaron fuentes oficiales, que prometieron novedades durante la noche. Mientras tanto, los festejos espontáneos ya se hicieron sentir en el centro porteño, donde miles de hinchas celebraron el subcampeonato de la Selección.

Luego de la clasificación a la final, el Presidente reiteró su intención de poner la Casa Rosada a disposición del equipo de Lionel Scaloni para homenajearlos a su regreso. “El operativo lo tiene organizado Karina Milei, quedará totalmente desocupada”, explicó el mandatario.

Leo Messi y la Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccionen)

Milei subrayó que, si el plantel acepta el ofrecimiento, el Palacio de Gobierno quedará “solamente a cargo de Casa Militar, en caso de que decidieran ir festejar allí y usar el balcón, para poder interactuar con los argentinos”. Además, aseguró que “no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores”.

El Gobierno también avanzó en la organización de los operativos de seguridad para garantizar que la celebración se desarrolle sin incidentes. “Diseñamos alternativas, para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, trabaja en el armado del operativo de seguridad por los festejos”, detalló Milei. En paralelo, la Casa Rosada activó contactos con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar el operativo en caso de que la celebración se realice en el centro porteño.

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