El final de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó con un escándalo dentro del campo de juego. En medio de una pelea entre futbolistas de ambos equipos, Leandro Paredes agredió a Eric García y Gavi, vio la tarjeta roja y ahora podría enfrentar una importante sanción por parte de la FIFA.

Según mostraron las imágenes de la transmisión oficial, el conflicto comenzó apenas terminó el partido. Mientras los suplentes de España ingresaban al campo para celebrar el título, Rodri pasó junto a Nahuel Molina, quien le lanzó un golpe en el pecho.

La acción provocó la reacción inmediata del mediocampista español y, cuando Eric García intentó separar a ambos jugadores, apareció Leandro Paredes, que lo empujó por el cuello. Instantes después intervino Gavi y el volante argentino también lo golpeó, desatando una pelea generalizada.

Como consecuencia de su accionar, Paredes fue expulsado con tarjeta roja cuando el encuentro ya había finalizado.

Paredes podría recibir una dura sanción de la FIFA

Tras los incidentes, los órganos disciplinarios de la FIFA analizarán las imágenes de la pelea para determinar si corresponde una sanción adicional para el mediocampista argentino.

Además de la expulsión, Leandro Paredes se expone a una suspensión por conducta violenta, una decisión que será evaluada en los próximos días por la Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol mundial.