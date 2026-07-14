Mientras la Selección argentina ultima detalles para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, dos de los referentes del plantel decidieron hacer una pausa en la preparación para darse un gusto personal.
Leandro Paredes y Lautaro Martínez aprovecharon el tiempo libre para visitar la peluquería y estrenar un nuevo look de cara al trascendental compromiso del miércoles en Atlanta.
Las imágenes del cambio de imagen comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron un momento de distensión dentro de la concentración, luego del intenso desgaste físico y emocional que significó la clasificación a las semifinales.
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ASÍ FUERON LOS NUEVOS LOOKS DE PAREDES Y LAUTARO MARTÍNEZ
Fiel a su estilo, Leandro Paredes mantuvo una estética clásica y prolija. El volante apostó por un corte con los laterales rebajados, mientras dejó la parte superior un poco más larga y peinada hacia atrás, una imagen que ya se convirtió en su sello personal.
Por su parte, Lautaro Martínez eligió un cambio más marcado. El delantero del Inter lució un degradado bien definido en los costados y una parte superior más corta y texturada, con un estilo moderno que rápidamente llamó la atención entre los fanáticos.
LA SELECCIÓN ARGENTINA YA PIENSA EN INGLATERRA
Más allá de este momento de relax, el foco del plantel está puesto en el choque frente a Inglaterra, uno de los partidos más importantes del torneo.
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en la recuperación física de los jugadores y analiza la formación que buscará el pase a la gran final del Mundial 2026.
En ese contexto, los cambios de look de Paredes y Lautaro reflejaron un momento de tranquilidad dentro de una concentración que vive horas de máxima expectativa antes de un nuevo desafío mundialista.