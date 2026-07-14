Mientras la Selección argentina ultima detalles para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, dos de los referentes del plantel decidieron hacer una pausa en la preparación para darse un gusto personal.

Leandro Paredes y Lautaro Martínez aprovecharon el tiempo libre para visitar la peluquería y estrenar un nuevo look de cara al trascendental compromiso del miércoles en Atlanta.

Las imágenes del cambio de imagen comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron un momento de distensión dentro de la concentración, luego del intenso desgaste físico y emocional que significó la clasificación a las semifinales.

ASÍ FUERON LOS NUEVOS LOOKS DE PAREDES Y LAUTARO MARTÍNEZ

Fiel a su estilo, Leandro Paredes mantuvo una estética clásica y prolija. El volante apostó por un corte con los laterales rebajados, mientras dejó la parte superior un poco más larga y peinada hacia atrás, una imagen que ya se convirtió en su sello personal.

Crédito: Instagram/@dany_ale_32

Por su parte, Lautaro Martínez eligió un cambio más marcado. El delantero del Inter lució un degradado bien definido en los costados y una parte superior más corta y texturada, con un estilo moderno que rápidamente llamó la atención entre los fanáticos.

Crédito: Instagram/@dany_ale_32

LA SELECCIÓN ARGENTINA YA PIENSA EN INGLATERRA

Más allá de este momento de relax, el foco del plantel está puesto en el choque frente a Inglaterra, uno de los partidos más importantes del torneo.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en la recuperación física de los jugadores y analiza la formación que buscará el pase a la gran final del Mundial 2026.

En ese contexto, los cambios de look de Paredes y Lautaro reflejaron un momento de tranquilidad dentro de una concentración que vive horas de máxima expectativa antes de un nuevo desafío mundialista.