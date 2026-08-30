El vermut es uno de los aperitivos clásicos y también puede prepararse en casa con una receta relativamente sencilla. Germán Martitegui compartió su fórmula para conseguir una bebida aromática, intensa y con ese característico equilibrio entre notas dulces, amargas y herbales.
La propuesta del reconocido chef argentino parte de una base de vino que se aromatiza con diferentes ingredientes. El secreto está en respetar el proceso de maceración y filtrado para que los sabores se integren y el resultado tenga un perfil artesanal.
Además de poder servirse bien frío, el vermut casero es una alternativa ideal para acompañar picadas, quesos, aceitunas, embutidos o conservas. Al momento de llevarlo a la mesa se puede completar con hielo y una rodaja de algún cítrico.
Ingredientes
- Vino.
- Hierbas aromáticas.
- Especias.
- Ron.
- Almíbar.
- Jugo de pomelo.
- Jugo de limón.
Procedimiento para el vermut casero
- Colocar el vino en una olla junto con las hierbas y las especias elegidas para aromatizarlo.
- Llevar la preparación al fuego para favorecer la extracción de los aromas.
- Retirar y dejar enfriar completamente.
- Filtrar cuidadosamente para retirar las hierbas, especias y cualquier sólido que haya quedado en el líquido.
- Incorporar el ron, el almíbar y los jugos de pomelo y limón.
- Mezclar hasta conseguir una preparación homogénea.
- Pasar el vermut a un frasco o botella limpia y reservarlo antes de consumir.
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