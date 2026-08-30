Maxi López volvió a referirse a uno de los episodios más difíciles de su vida personal durante su paso por el programa PH: Podemos Hablar. El exjugador repasó el conflicto que lo enfrentó con Mauro Icardi, quien era su amigo y terminó en pareja con Wanda Nara, su entonces esposa. López puso el foco en las consecuencias que esa situación tuvo en el vínculo con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

El exfutbolista reconoció que atravesó años muy duros y que la pelea familiar lo alejó de sus hijos durante casi una década. “Cuando quedan involucrados los chicos es lo peor. Pasé muchos años sin ver a los chicos, casi diez años, pasaron muchas situaciones”, relató, y remarcó la impotencia que sintió al no poder controlar lo que ocurría.

Fotos: capturas Telefe / eltrece

Durante la charla, López fue tajante al señalar cuál fue el punto de quiebre en la historia. “El amor se había terminado, pero cuando se mete con los chicos… eso no lo perdono”, aseguró. Así, dejó en claro que, más allá de la traición sentimental de un adultos al que “le llenó la heladera cuando no tenía para comer”, lo que más le dolió fue el daño que sufrieron sus hijos.

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El exfutbolista recordó: “En muchas situaciones se metieron con ellos y yo no lo podía controlar. Trataba de no involucrarme demasiado porque era muy grande lo que pasaba”. Según contó, intentó mantenerse al margen para evitar que el conflicto entre los adultos tuviera más consecuencias sobre los chicos.

López también compartió cómo enfrentó el dolor y la distancia con sus hijos. “Me di cuenta que para que mis hijos estén bien, yo tengo que estar bien. Entonces tuve que sacar fuerzas que no sabía de dónde las tenía”, reflexionó.

Fotos: capturas Telefe / eltrece

Además, dejó una frase que resume su manera de afrontar las traiciones: “Cuando una página se da vuelta de mi vida, yo no vuelvo más”. Con esa definición, López dejó claro que, para él, hay límites que no se pueden cruzar y que, una vez rotos, no hay vuelta atrás.

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