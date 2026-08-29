Este sábado en La Noche de Mirtha Legrand, la legendaria conductora se animó a repasar sus primeros años en el mundo del espectáculo y sorprendió a todos con una confesión sobre su carrera. El tema surgió cuando en la mesa se debatió el vínculo entre los artistas jóvenes y sus familias, a raíz de la situación de Tini Stoessel y el manejo de su patrimonio.

Mirtha Legrand y Pampito (Fotos: capturas eltrece)

En ese contexto, Pampito le preguntó a Mirtha cómo había sido su experiencia al iniciar su carrera siendo tan joven. La Chiqui no dudó en responder: “Sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero entonces me sentí muy a gusto”, recordó sobre la época en la que su madre se encargaba de administrar su carrera.

Mirtha Legrand comenzó su trayectoria artística siendo menor de edad y, como ocurre con muchos artistas, estuvo acompañada por su familia en sus primeros trabajos. La conductora remarcó que nunca tuvo conflictos con la administración de su carrera y que el ambiente familiar fue clave para sentirse cómoda en sus inicios.

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La charla se dio en medio de un debate sobre cómo los padres suelen involucrarse en la vida profesional de sus hijos cuando estos empiezan a trabajar en el espectáculo desde chicos, tomando como ejemplo el conflicto entre Tini y su padre, que administró durante décadas su fortuna, calculada en 70 millones de dólares.

Alejandro Lerner quiso saber si alguna vez tuvo problemas con el manejo de su carrera. Mirtha fue contundente: no tuvo inconvenientes, pero sorprendió al revelar un dato desconocido hasta ahora. “No, pero en mi primera película gané mil pesos”, contó, dejando a todos en la mesa con la boca abierta.

Mirtha Legrand (Foto: captura eltrece)

La anécdota apareció en medio de la conversación sobre el patrimonio de Tini Stoessel y permitió conocer un costado íntimo de los comienzos de La Chiqui en el mundo del espectáculo a fines de la década de 1930.

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