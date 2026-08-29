En medio de la polémica por el manejo de la fortuna de Tini Stoessel, Gustavo Méndez reveló nuevos detalles sobre la vida personal y económica de la cantante y su relación con Rodrigo De Paul. En el programa La Mañana con Moria, el periodista aseguró que el futbolista habría comprado una lujosa propiedad en Miami.

Según contó Méndez, Rodrigo De Paul habría desembolsado 4,5 millones de dólares por una casa de una sola planta, ubicada en una zona cercana al estadio del Inter Miami, club en el que actualmente juega el futbolista. De acuerdo con esta versión, la propiedad sería el lugar donde De Paul y Tini Stoessel vivirían mientras continúe su vínculo con el equipo estadounidense.

“Rodrigo de Paul compró él una casa en Miami por 4 millones y medio de dólares de una sola planta, en una zona cercana al estadio del Inter Miami, que es donde van a vivir mientras él siga en ese club, porque él está charlando con Racing Club para volver acá, tal vez en el momento en que sean padres con Tini Stoessel”, dijo el periodista.

La mansión de Rodrigo de Paul en Miami. Foto: Web

El periodista también afirmó que Tini nunca habría vivido sola y que comenzó a convivir con De Paul durante su etapa en España: “Ella nunca vivió sola, se fue de su casa desde que empezó a convivir con De Paul en Europa, que ahí ella ya habría querido comprar una casa y su padre le habría aconsejado que no por lo que le pasó a Shakira y a Messi”.

TINI STOESSEL TOMÓ EL CONTROL DE SU CARRERA ARTÍSTICA

Durante el programa de eltrece, Gustavo Méndez también se refirió al presente profesional de Tini Stoessel y aseguró que la cantante habría comenzado a tomar decisiones sobre distintos aspectos de su carrera: “Ella tomó control de la parte artística, cambió muchas cosas del show en cuanto a las canciones y más”.

Según explicó, la cantante habría rechazado una propuesta para realizar determinadas fechas en Alemania: “Tini tenía pautada ciertas fechas europeas, la mejor propuesta que tenía sobre la mesa y ella dijo que no fue Alemania, porque los cobraría Alejandro Stoessel como ya habría cobrado los ocho shows que tiene ahora en España”.

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