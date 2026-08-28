El halo de sospecha que pesa sobre Alejandro Stoessel desde que trascendieron los resultados de la auditoría que Tini mandó a hacer sobre su gestión como apoderado lo manchó, y más allá de su hermetismo, el papá de la cantante hizo trascender su polémica defensa.

“Ella gasta mucho, es compradora compulsiva desde adolescente, por eso tenían alerta de cuánto gastaba” con la tarjeta de crédito, contó Rodrigo Lussich en base al testimonio que brindaron “desde el estudio contable de Alejandro”.

De hecho, esa misma fuente aseguró que “sólo el mes pasado gastó lo que cualquiera gasta en cuatro vidas”.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

Y el cálculo que hicieron fue que la futura esposa de Rodrigo De Paul habría gastado 300.000 dólares en su viaje a Francia en avión privado para elegir vestido de novia.

Las malas compañías

Por otra parte, Lussich contó que allegados a Alejandro dicen que él “no está bien de salud” y que “con todo esto ella lo está matando”.

Al final, desde el círculo de Alejandro Stoessel habían protestado con que Tini está rodeada de “malas compañías desde que está con Rodrigo De Paul y por eso pasa lo que pasa”.

“No la vemos bien a Tini y la familia está destrozada”, cerró Lussich sobre los textuales que filtraron desde el lado de Alejandro Stoessel, el padre de Martina.