Cuando Rodrigo De Paul es el principal señalado como la persona que le hizo abrir los ojos a Tini Stoessel sobre los manejos financieros de su papá, ahora se filtró quién fue la pareja anterior que detonó la relación familiar.

“Significó en la familia un quiebre cuando ella asumió una relación gay”, reveló Rodrigo Lussich.

La referencia es al vínculo íntimo que Tini tuvo con la cantante puertorriqueña Young Miko, entre 2024 y principios de 2025.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

Dicen que son tremendamente homofóbicos los Stoessel.

El punto de inflexión

“A partir de ahí se quebró a nivel relacional de afecto, de confianza, más allá de la plata”, enfatizó.

“Eso después despierta a su vez otras cosas”, advirtió Lussich en alusión a lo que está sucediendo ahora que Tini Stoessel audió la gestión de su papá como apoderado suyo y reclama el control total de su carrera para sí misma.