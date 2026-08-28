En medio de las versiones sobre conflictos familiares y auditorías, Ángel de Brito dio a conocer en LAM cifras precisas sobre los gastos con tarjeta de crédito de la familia Stoessel.

El foco estuvo puesto en Alejandro Stoessel, padre de Tini, quien según los datos revelados, es el que más consume dentro del grupo familiar.

Durante el programa, los panelistas debatieron sobre la situación financiera de la cantante y su entorno. Se sorprendieron al analizar que, pese a los rumores, Tini Stoessel tiene gastos considerados “normales” para su nivel de vida y no presenta movimientos sospechosos en sus cuentas locales. Sin embargo, la atención se la llevó el monto que maneja su padre mes a mes.

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

LOS CONSUMOS DE ALEJANDRO STOESSEL: CIFRAS MILLONARIAS EN TARJETAS

Según la información de De Brito, Alejandro Stoessel llega a gastar entre 8 y 47 millones de pesos por mes con su tarjeta de crédito, siendo el promedio mensual de alrededor de 40 millones. “Él solo, el consumo de su tarjeta”, remarcó el conductor, dejando en claro que esos montos corresponden exclusivamente al empresario.

Alejandro Stoessel fue internado de urgencia.

El panel también destacó que, para el nivel de vida de la familia, esas cifras no resultan tan llamativas, aunque admitieron que para la mayoría de la gente son números impactantes. “Es mucho, chicos”, reconocieron, aunque aclararon que Alejandro es quien maneja las propiedades y los gastos más elevados.

CÓMO SE REPARTEN LAS CUENTAS Y LOS GASTOS EN LA FAMILIA STOESSEL

En el análisis de LAM, se explicó que existen dos cuentas principales: una local, a nombre de Tini, y otra en el exterior, bajo control de Alejandro. La artista utiliza su tarjeta de banco argentino para gastos menores y cotidianos, mientras que para compras de mayor valor debe pedir autorización para acceder a la cuenta internacional de su padre.

Sobre los consumos de la cantante, detallaron que en los últimos meses sus gastos con tarjeta local oscilaron entre 4,8 y 10 millones de pesos. “Para Tini, nada”, comentaron, señalando que esos montos son bajos en comparación con su nivel de ingresos.

Tini y Fran Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

Además, remarcaron que la futura esposa de Rodrigo de Paul figura como monotributista y que su situación ante la central de deudores está en orden. En cuanto a la madre de Tini, se indicó que sus consumos con tarjeta son mínimos o nulos, y que suele manejarse más con efectivo o billeteras virtuales.

EL TRASFONDO DEL CONFLICTO Y LA AUDITORÍA FAMILIAR

La filtración de estos datos no fue casual. Según Ángel de Brito la información surge de una auditoría interna y responde a un contexto de conflicto entre Tini y su padre, quien ya no es su representante. “Esto no es inocente”, advirtieron, sugiriendo que hay intereses en juego y que alguien busca exponer la situación financiera de la familia.

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