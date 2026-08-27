Este jueves, la disputa de Tini Stoessel con su padre por el control de su fortuna volvió a cobrar notoriedad, y entre una gran cantidad de información destacó la ayuda que le prestaron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a la cantante.

Santiago Sposato contó en Primicias Ya que el nuevo equipo legal de Tini busca “la modificación de contratos de cesión de marcas, derechos de imagen y cobro de regalías, shows, para que tributen e ingresen directamente a la nueva estructura bajo gestión profesional externa”, y sorprendió al revelar quiénes son esos letrados y especialistas.

Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel (Foto de Instagram)

“El equipo financiero y jurídico que se acercó a Tini Stoessel (…) se lo presentó nada más y nada menos que Antonela Roccuzzo. Tuvo que ver la familia Messi en todo esto”, señaló el panelista.

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“Antonela Roccuzzo también tiene sus empresas, porque, más allá de ser ‘la mujer de’ es una figura y una imagen de muchas marcas”, recordó Sposato, secundado por Luis Ventura, que explicó cómo es la contención que le brindaron los Messi a la futura esposa de De Paul.

“En la familia, vos le tenés que dar tareas y trabajos a todos. Y está bien que Antonela tome las riendas de un aparato como el de Messi. ¿Y está mal que también abarque a Tini, que abarque a un amigo como De Paul? No. Todo lo contrario, está muy bien”, señaló el conductor.

Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel (Fotos: Insytagram @antoroccuzzo y @tinistoessel)

“Acá lo que estás planteando, Santi, es que Antonela le acerca un buffet jurídico-contable para que le asesore y que podrían ser los que finalmente tomen el control de su carrera”, reiteró Marina Calabró. “Es que van a ser los que van a tomar el control de su patrimonio”, confirmó Sposato, sobre el equipo de especialistas que los Messi le presentaron a la cantante.

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