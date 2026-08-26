En medio de las especulaciones sobre la auditoría que Tini Stoessel encargó sobre las empresas que controla su padre, Alejandro Stoessel, ahora la mira de los medios se posicionó sobre Fran, el hermano de la cantante.

Mientras explicaba qué es el “family officce”, un procedimiento que en los EE.UU. sirve para esclarecer este tipo de situaciones entre padres e hijos famosos, Paula Varela advirtió que “lo que factura Tini es tan grande y de tantos lugares diferentes que a lo mejor no podía ocuparse”.

Tini y Fran Stoessel (Foto: Instagram @franstoessell)

“No te digo más cómodo, pero siempre lo relegó en otras manos, confió en gente que lo pudiera manejar”, agregó la panelista de Intrusos, que puso el foco en las actividades económicas de Fran Stoessel.

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“Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es, por ejemplo, Fran, con todo el respeto, pobrecito, porque cuando una habla de la familia a mí me da cosa. Pero la verdad es que me dicen que Fran tiene muchos boliches”, aseguró Varela.

“Uno de ellos es el Banana de Madrid. Es de Fran Stoessel. Entonces, lo que ella se pregunta -en un punto perfecto- por qué todo esto está a nombre de él. ‘¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran’. Entonces ella dice ‘Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas’”, agregó la panelista.

Tini y Fran Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

“Claro, pero ¿alguien le preguntó a ella si le quería dar la plata al hermano para abrir banana Madrid?”, se preguntó Rodrigo Lussich. “Me sumo con respecto a eso con lo que me van pasando a mí, que me dicen que todos los shows internacionales que realizaba Tini, también la transmisión, la manejaban tanto el padre como el hermano. Entonces ahí es donde uno puede decir la plata puede llegar a aparecer en la cuenta bancaria del hermano, no sé”, señaló Dani Ambrosino, con el informe de la auditoría en la mano.

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