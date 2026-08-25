Este martes se conoció la fuerte decisión de Tini Stoessel de mandar a hacer una auditoría sobre los bienes facturados por las empresas que la representan y que están encabezadas por su hermano Fran y su padre, Alejandro, de quien se conoció su opinión al respecto.

En LAM, Pilar Smith se comunicó con el entorno de Alejandro Stoessel, y pudo obtener un testimonio casi directo del escándalo. “Yo hablé con un amigo de Stoessel, que de hecho me contó que ha habido al hematólogo hoy a la tarde y después había hablado con él”, reveló la panelista, que hizo así referencia al complejo estado de salud del productor.

Fran Stoessel y su padre Alejandro (Fotos de Ciudad Magazine)

“El amigo me dice ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda. Tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’. Como que todo esto tiene que ver con el casamiento y con un trámite que tiene que ver con ella”, explicó Smith.

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“Si pone un auditor, no sabía cuáles eran sus bienes”, analizó Ángel de Brito. “Evidentemente. Imaginate todo lo que tiene y todas las campañas, todo lo que mostraron hoy, evidentemente ella necesita ordenarlo”, agregó la periodista.

“Esto me lo dice un amigo de Alejandro que habló con él. No hay conflictos con él. Si hay una transición, me dicen, pero ellos se hablan”, explicó Pilar, en referencia a Tini y su padre. “’Alejandro, hoy cuando volvió de hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento’”, cerró la panelista, leyendo el mensaje de su fuente.

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De esta manera, Pilar consiguió de forma indirecta una de las voces más buscadas en medio del escándalo que surgió de un informe televisivo sobre la supuesta disputa entre Tini Stoessel, su papá y su hermano Fran por la friolera de 70 millones de dólares.

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