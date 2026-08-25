Este martes, la noticia de la auditoría que mandó a hacer Tini Stoessel sobre los negocios que su padre y su hermano hicieron con su imagen generó el interés del público, y así se supo el origen de los 70 millones de dólares que la cantante se disputa con su familia.

En Primicias Ya, Marina Calabró mostró todos los contratos que les permitieron a los Stoessel amasar esa inmensa fortuna a lo largo de los últimos 14 años desde que despegó la carrera de Martina como protagonista de Violetta en Disney Channel.

La conductora explicó que la empresa que fundaron Alejandro y Fran Stoessel se llama QVT Management y tiene sede en los EE.UU. y mostró las marcas internacionales que tienen o tuvieron a Tini como embajadora.

Mirá el video para conocer los contratos que le permitieron a los Stoessel amasar 70 millones de dólares.

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La representación de Alejandro Stoessel al frente de la carrera de Tini habría terminado hace aproximadamente tres meses, luego de más de una década, cuando la cantante tenía apenas 14 años. Desde entonces, padre e hija mantienen negociaciones para reorganizar el patrimonio y la estructura económica de la artista.

Según la auditoría, Alejandro habría tomado durante años las decisiones vinculadas al dinero y organizado la estructura contable, jurídica y societaria de la carrera de Tini. La cantante habría firmado documentos relacionados con distintas sociedades por pedido de empresas con las que trabajaba, aunque esto no implicaría que haya cedido sus derechos de imagen o comerciales.

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Uno de los datos que más habría llamado la atención de la auditoría es que algunas sociedades vinculadas a la actividad profesional de Tini no habrían participado en la creación de sus proyectos, pero sí recibirían y acumularían los ingresos generados por ellos. Además, mientras Alejandro estaría autorizado para operar determinadas cuentas, Tini no figuraría como autorizada para realizar movimientos bancarios en esas compañías.

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