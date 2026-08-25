Este martes, se conoció la auditoria que Tini Stoessel pidió sobre el manejo de su patrimonio por sociedades encabezadas por Alejandro, su padre, a pedido de Rodrigo De Paul, y ahora Luis Ventura reveló qué detalle llevó al futbolista a advertirle a su futura esposa de esta situación.

En Primicias Ya, Marina Calabró relató los pormenores de esta complicada decisión de la cantante, que advirtió que no participaba de las decisiones de estas empresas encabezadas por su padre, y Luis Ventura reveló que, en las mismas, ella no figuraba ni siquiera como contratada.

Tini y Alejandro Stoessel y Rodrigo De Paul (Fotos: Instagram @tinistoessel y captura Telefe)

“Además hay que considerar cómo cambia el criterio Tini. Ella es una chica, una adolescente, que se crió entre algodones y cuidada por su papá y su mamá. Creció, creció, creció, pero siempre fue dependiente de lo que su padre le generaba y le confiaba; y le hacía creer que era un mundo con un tope de 5000 dólares, que era lo que se podía gastar por tarjeta. Pero la realidad era otra”, reveló el co conductor.

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“Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial. Y entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”, agregó Ventura.

“Nada, no tenía nada de nada. Pero no estaba solo Alejandro, estaba también Fran, el hermano de Tini, razón por la cual ella fue frenando hasta el momento en que le presentó un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul”, reveló Ventura, dando a entender que era su relación con su hermano, gran amigo de De Paul, lo que evitó que pidiera antes la auditoría.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

“Los que rodeaban la parte económica de Rodrigo de Paul, uno de los estandartes del campeón del mundo, dijeron ‘No, pará, vos no tenés que firmar esto. Esto hay que averiguar, empezar a investigar’, y ahí salta la liebre de los 70 millones que justamente está buscando Tini y no los encuentra”, cerró el periodista.

“La primera explicación que le dan a Tini hasta encontrarse con este panorama fue ‘Estamos buscando cuidarte’”, contó Pablo Layus. “Y le explicaron ‘Pasa cualquier cosa en alguno de tus recitales, y obviamente van a venir siempre por vos; y de esta manera te cuidamos, te limpiamos. Si algo pasa, vos sos más una empleada que una socia de esta empresa’”, cerró el panelista.

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