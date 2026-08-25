Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, decidió ponerle un freno a las especulaciones sobre su vida sentimental. En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, la influencer aseguró que está atravesando un momento de tranquilidad y que, por ahora, no tiene ningún interés en abrirle la puerta al amor.

“Yo estoy bárbara, estoy relajada, tranquila y célibe. Estoy alejada y retirada del amor, así que estoy muy tranquila”, expresó La Reini, dejando en claro que su presente está muy lejos de los romances y las conquistas.

En los últimos tiempos, la joven fue relacionada con distintos candidatos y los rumores de posibles romances no tardaron en aparecer. Sin embargo, fue tajante al hablar del tema y explicó por qué decidió no alimentar más esas versiones: “¿Sabés qué? No les quiero dar más engagement a los hombres, me cansé. Así que basta de shippeos”, lanzó, contundente.

Foto: Movilpress

Y agregó, con humor pero sin vueltas: “No quiero que me shippeen más con un hombre porque después los levanto a ellos, y a mí no me suman en nada”.

Lejos de dejar lugar a dudas, la influencer redobló la apuesta y confirmó que actualmente no está en sus planes comenzar una nueva historia de amor: “Yo no quiero saber nada con ningún hombre. Nada, nada, nada”.

Por ahora, La Reini disfruta de una etapa en la que está completamente avocada a su flamante desafío como host digital de Popstars, que según contó le demanda gran parte de su tiempo: “Estoy muy bien, enfocada en este proyecto con el que la estoy pasando bien y que también me saca todo el día. Así que muy, muy alejada de lo amoroso”, aseguró en exclusiva con Ciudad Magazine.

“Yo estoy bárbara, estoy relajada, tranquila y célibe. Estoy alejada y retirada del amor, así que estoy muy tranquila”.

Pero cuando llegó la pregunta inevitable sobre qué pasaría si apareciera alguien dispuesto a conquistarla, La Reini sorprendió con una respuesta fiel a su estilo: “No puede. No, que me haga una transferencia y ahí vemos”, respondió, entre risas.

Así, La Reini dejó en claro que por ahora el amor no figura entre sus prioridades y que, para cualquier candidato que quiera cambiar su estado civil, la vara parece estar bastante alta.

“No quiero que me shippeen más con un hombre porque después los levanto a ellos, y a mí no me suman en nada”.

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LA REINI REVELÓ CÓMO ES HOY SU VÍNCULO CON HOMERO PETTINATO Y LANZÓ UNA PICANTE FRASE

Después de semanas de versiones cruzadas, idas y vueltas emocionales y una exposición mediática que los tuvo en el centro de la escena, Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- decidió hablar sin filtros (en abril de 2026) sobre su presente y su vínculo actual con Homero Pettinato.

La influencer eligió el programa Infama para ponerle fin al misterio. Lejos del dramatismo que rodeó a la pareja en los últimos meses, se mostró tranquila, reflexiva y enfocada en su proceso personal: “Se puede decir que estoy bien. Estoy bien, sí, estoy tranquila”, arrancó, marcando un tono sereno.

Sin embargo, no esquivó el pasado reciente: “Tuve un mes sentimental complicado”, admitió, en referencia al final de la relación. Pero lo que más sorprendió fue su decisión actual en el plano amoroso: “Me mantengo en el celibato aunque no me crean. Te lo juro, me mantengo en el celibato”, lanzó entre risas, aunque con firmeza.

Sofía “La Reini” Gonet habló sin filtro sobre su depilación (captura de Telefe)

En esa misma línea, reveló el fuerte trabajo personal que está atravesando: “Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos”, contó, evidenciando el compromiso con su bienestar emocional tras una relación marcada por el desgaste.

Al ser consultada por las recientes declaraciones de Pettinato -quien aseguró que sigue enamorado y no descarta volver— Gonet no dudó: “Yo no sigo enamorada”. Y redobló la apuesta con una frase picante: “No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí, miente”.

Homero Pettinato renunció a su programa en Olga tras el escándalo con La Reini: los motivos (Foto X y Olga)

La distancia entre ambos parece definitiva. “Intentamos volver en su momento por décimo quinta vez. No funcionó”, dijo con ironía, dejando entrever una dinámica repetitiva que nunca logró consolidarse.

Hoy, la decisión es clara y sin vuelta atrás: “Ahora realmente estamos en contacto cero”, aseguró. Incluso desmintió versiones sobre un supuesto reencuentro: “En Cariló no”, aclaró, aunque reconoció que en el pasado sí hubo intentos fallidos.

“Antes es verdad que nos encontramos y que intentamos volver. No funcionó, nos llevamos mal”, explicó. A pesar de todo, bajó un cambio al cierre: “Terminamos bien, normal. Pero contacto cero”.