Mariana Brey contó en vivo el violento robo que sufrió: corrió una cuadra pidiendo ayuda mientras un delincuente armado la perseguía

La periodista relató el episodio en A la Barbarossa y reconoció que terminó con taquicardia y sin poder dormir tras el ataque.

Mariana Brey fue víctima de un intento de robo y contó los detalles en vivo, visiblemente conmovida, durante una emisión de A la Barbarossa. La panelista de Georgina Barbarossa relató que tuvo que salir corriendo desesperada, a los gritos y con los tacos puestos, para pedir ayuda a sus vecinos ante la llegada de un delincuente armado.

El relato surgió en medio de un debate del programa sobre la inseguridad, disparado por varios casos ocurridos en los últimos días. Fue entonces cuando la periodista decidió compartir en primera persona lo que le había pasado apenas un día antes.

Cómo fue el ataque que sufrió Mariana Brey

“Yo ayer fui víctima de un posible robo”, arrancó Mariana frente a sus compañeros de mesa. Según explicó, el hecho ocurrió a las tres y media de la tarde, cuando salió de su trabajo rumbo a una clase de gimnasia, uno de los pocos lunes en los que llegaba temprano a su casa.

El ataque se produjo apenas bajó de su camioneta. Mientras hablaba por teléfono con Paulo Kablan, otro de los panelistas de Georgina presente en la mesa, Brey notó un movimiento extraño de dos hombres arriba de una moto. “Fue todo muy rápido. Bajo de la camioneta y ahí veo que hay dos hombres en una moto que se detienen en la mitad de la calle y empiezan a mirar para arriba a su alrededor”, relató. “En ese momento, voy al asiento de atrás de la camioneta y percibí por los espejos uno de ellos retrocede para donde estoy yo, se saca el casco y salta en mi dirección.”

Crédito: Telefe

Ante esa reacción, la periodista salió corriendo hacia el portón de chapa más cercano, sin llevarse nada de la camioneta. “Empiezo a golpear un portón de chapa que había, a los gritos, corrí con los tacos y dejé todo arriba de mi camioneta”, contó. El dato que terminó de dimensionar el riesgo lo dio ella misma: el atacante estaba armado. “El que saltó hacia mí estaba armado. Empecé a correr y a gritar ‘me quieren robar’. Creo que corrí una cuadra.”

La reacción de los vecinos y las secuelas del ataque

El grito de auxilio de Mariana Brey tuvo respuesta inmediata. “Salen los chicos del lavadero de auto y empiezan a salir los vecinos, uno de los vecinos salió armado”, relató la panelista. Ante esa reacción, los dos delincuentes optaron por escapar sin concretar el robo.

Aunque el hecho no pasó a mayores, Brey contó que las secuelas físicas y emocionales se hicieron sentir de inmediato: “Quedé con taquicardia, no pasé muy bien la noche, te ponés a pensar en qué podría haber pasado y da miedo”.

Tras escuchar el relato, sus compañeros de A la Barbarossa le recomendaron radicar la denuncia correspondiente para que el episodio no quede impune. Mariana Brey, por su parte, cerró su testimonio con una reflexión: “Estamos en manos de Dios”.