Después de varios meses de rumores sobre un romance entre Guadalupe Vázquez y Mario Guerci, la pareja había confirmado públicamente su relación al compartir imágenes de un romántico viaje a las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, ahora surgieron versiones que ponen en duda la cronología de ese vínculo y apuntan a una posible infidelidad por parte del modelo.

Juan Etchegoyen fue uno de los primeros periodistas en hablar sobre el romance entre Vázquez y Guerci y, semanas más tarde, había asegurado que llevaban alrededor de siete u ocho meses saliendo. Pero en las últimas horas, el periodista volvió a referirse al tema.

Luego de que Guerci blanqueara su relación con Laura Ballesteros, el conductor de “Mitre Live” dio a conocer información que había recopilado durante el fin de semana y aseguró que habría existido una superposición entre ambas relaciones.

Foto: Instagram (@marioguerci1)

¿MARIO GUERCI LE FUE INFIEL A GUADALUPE VÁZQUEZ?

“Quiero abrir el programa de hoy con una información que estuve recopilando el fin de semana. Hay rumores de engaño y de infidelidad en una pareja que ya está separada”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen en su programa. Luego, profundizó sobre la versión que recibió y apuntó directamente contra el modelo.

“Lo que me cuentan a mí es que Mario Guerci engañó a Guadalupe Vázquez con quien es su nueva novia ya blanqueada que es Laura Ballesteros”, disparó el periodista que hizo referencia a las fechas. Es que, según explicó, Guerci había viajado con Guadalupe a las Cataratas del Iguazú apenas dos meses atrás, cuando aparentemente ya mantenía un vínculo con Ballesteros.

Mario Guerci blanqueó nuevo romance (Foto: Instagram @marioguerci1)

“La realidad es que las fechas no cierran porque hace dos meses se fue con Guadalupe a Cataratas del Iguazú. A mí me habla de dos relaciones de Guerci en paralelo”, agregó Etchegoyen en las últimas horas.

En medio de las versiones, el periodista también hizo referencia a una publicación que Guadalupe Vázquez realizó en sus redes sociales y que despertó especulaciones entre sus seguidores. “Me han contado que Guadalupe está dolida con esta situación. Ayer me mandaban una publicación donde ella decía la frase ‘mosquita muerta’ sobre una situación ajena a esto pero que no deja de llamar la atención”, sostuvo.

Finalmente, Etchegoyen remarcó que la relación entre Guerci y Ballesteros no sería reciente y volvió a poner el foco en la cronología del romance con Vázquez. “Lo seguro es que Laura y Mario tienen una relación de varios meses y él hace menos de 50 días estaba con Guadalupe. Es rarísimo”, concluyó.