El rumor de que Guadalupe Vázquez estaba iniciando un romance con Mario Guerci venía de lejos, pero la propia periodista le había bajado el precio a la información, hasta que ahora Pochi consiguió el video que confirma la relación.

Las imágenes que mostraron en Puro Show son del domingo por la mañana, cuando la columnista de ¿La ves? y el actor estaban compartiendo una mesa de un barcito a la calle.

Mario Guerci y Guadalupe Vázquez.

“Los vieron en San Isidro brancheando”, contó Marcia Frisciotti.

Luego, agregó que Guadalupe y Guerci estaban “agarrados de la mano y muy acaramelados”, según lo que le contó la persona que le envió el material.

Mario Guerci y Guadalupe Vázquez ya no se esconden

Padre de Mirko, un adolescente de 15 años, Mario Guerci fue modelo de la agencia de Pancho Dotto, estuvo en pareja con famosas como Soledad Bayona y Camila Cavallo, y hace un mes se lo había vinculado con Guadalupe Vázquez.

En ese momento, cuando los medios fueron a consultar a Guadalupe por su relación con Mario la periodista intentó eludir el tema y lo definió como una amistad...