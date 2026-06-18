Luego del escándalo que protagonizó Flor Peña, salió a la luz la decisión que tomó Celia, la mamá de Lionel Messi, tras recibir el pedido de disculpas de la actriz y conductora. La información fue compartida por Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram, donde destacó la actitud de la mujer.

“Celia, la mamá de Leo, le mandó un mensaje a Flor Peña”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda, en una primera publicación que subió a Instagram Stories, generando expectativa sobre el contenido de esa comunicación.

Minutos después, Yanina profundizó sobre el intercambio: “Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, y que si bien no son amigas, la respeta y la admira“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“Y que espera se puedan juntar a tomar un café”, continuó Yanina, dejando en claro el deseo de Celia de bajar la tensión con un gesto conciliador al pedido de disculpas que había realizado Flor Peña, después de que diera por confirmada -erróneamente- la muerte de Jorge Messi en el programa de streaming El Show del Verano (que se transmite por Luzu TV).

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo”, cerró la presentadora celebrando la actitud que tuvo frente a una situación que había generado tanta repercusión mediática.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

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FLORENCIA PEÑA ROMPIÓ EN LLANTO EN VIVO TRAS EL ESCÁNDALO POR JORGE MESSI: “LE ESCRIBÍ A CELIA Y NO ME CONTESTÓ”

Florencia Peña enfrentó la polémica que se desató tras la difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi y, visiblemente conmovida, pidió disculpas al aire de Sálvese Quien Pueda.

La actriz aseguró que jamás tuvo la intención de lastimar a la familia del capitán de la Selección Argentina y explicó cómo se produjo la confusión que derivó en el escándalo: “Lo primero que quiero decir, muy triste, es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así”, expresó apenas comenzó la nota.

Según relató, todo ocurrió mientras estaba al aire y recibió información que creyó que ya era de conocimiento público: “Mi productora me dio la noticia en vivo y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y yo no estaba siendo empática. Por eso lo dije”, explicó.

Foto: Captura (América)

“Me sentí que no estaba bien, cometí un error, me confundí. Acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas”, agregó.

Durante la charla, Peña reveló que intentó comunicarse directamente con Celia, la mamá de Lionel Messi, para expresarle personalmente su arrepentimiento por lo sucedido: “Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros porque ha venido a verme. Solo le pedí disculpas, muy sentidas, sobre lo que pasó”, contó.

Cuando le preguntaron si había recibido una respuesta, la actriz fue sincera: “No, no. Ni tampoco pretendo que me conteste”, respondió. Y profundizó sobre el motivo de ese contacto: “Solamente quería que ella sepa de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. Eso es todo”.

“Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros porque ha venido a verme. Solo le pedí disculpas, muy sentidas, sobre lo que pasó”.

A lo largo de la entrevista, Florencia insistió en que nunca buscó instalar una primicia ni generar repercusión con una noticia tan delicada: “Nunca jamás quise lastimar a nadie. No soy de esas. Ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso”, afirmó.

Además, volvió a explicar que creyó que la información ya había sido confirmada y difundida masivamente: “Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije”, sostuvo.

Finalmente, cerró con un nuevo pedido de disculpas y aseguró que no intenta justificarse: “Lamento mucho lo que pasó, pero acá estoy pidiendo disculpas. Más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas, yo no les estoy mintiendo nada”, concluyó.