El llanto de Florencia Peña al retirarse de los estudios de Luzu TV luego de dar por muerto al papá de Lionel Messi fue desolador, y detrás de sus lentes de sol se disculpó con la famila del capitán de la Selección Argentina por su exabrupto.

“Fue una situación en la que yo no estoy acostumbrada a que me pase. Yo estaba al aire, me dijeron por la cucaracha la noticia, y me invitaron a que la diga porque estábamos al aire”, se excusó.

Tras un suspiro continuó en una nota con DDM: “Yo no tengo ni teléfono ni computadora abierta, yo no veo lo que está pasando afuera. Sólo escuché que había una enfermedad. Y a partir de ahí hablé y dije lo que me estaban diciendo”.

Florencia Peña lloró al disculparse con la familia Messi.

“Yo las cuestiones internas las voy a manejar internamente, quien se tenga que hacer responsable, pero yo voy a dar la cara porque fui la que lo dije. Y pido mis más sinceras disculpas”, expresó.

El llanto desconsolado de Flor Peña y sus disculpas a Messi

En ese punto reconoció: “Es la primera vez que me pasa algo así. Si lastimé a alguien, por favor, de verdad pido mis más sinceras disculpas. Siempre me he hecho cargo de todo, y si tengo que pedir perdón lo pido. Pido disculpas”.

“La productora me estaba diciendo en la cucaracha esto, y no tenía por qué no creer que era así. Pero como fui yo la que lo dije, pido mis más sinceras disculpas”, siguió.

Al final, Florencia Peña tendió un puente con Celia, la mamá de Lionel Messi y esposa de Jorge: “Primero quiero pedirles disculpas, y después seguramente (hablaré) con la mamá, que la quiero mucho, y ella me ha venido a ver mucho al teatro, pedirles mis disculpas. No los conozco, conozco a su mamá. Pero no fue nunca mi intención dañar a nadie”.