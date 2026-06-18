La salud de Jorge Messi (58) generó todo tipo de especulaciones, y a raíz de la fuerte versión de que habría fallecido que lanzó Florencia Peña en Luzu TV, desde la familia de Lionel Messi salieron a aclarar qué pasa.

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

Jorge Messi y Celia Cuccittini con sus hijos, Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge.

El comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge.

Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

Lionel y Jorge Messi.

La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.

NOTICIA EN DESARROLLO