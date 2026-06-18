Florencia Peña quedó en el centro de la polémica tras anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi.

Si bien el estado de salud del papá del capitán argentino atraviesa un momento delicado y el rumor comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, la conductora difundió la información en Luzu TV sin que existiera una confirmación oficial.

“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, expresó la actriz y conductora en pleno vivo.

Así Flor Peña anunció la muerte del papá de Messi en vivo

En cuestión de minutos, las redes estallaron con críticas y cuestionamientos por la falta de verificación, mientras numerosos usuarios la acusaron de haber replicado una delicada fake news.

Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi

Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi

Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi (captura de X)

Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi (captura de X)

“Era una fake... Pedimos disculpas”, aclaró Florencia Peña minutos después, pero ya la habían cancelado en redes.

La producción de Luzu TV también se disculpó por el grave error en vivo.

"Era fake": Florencia Peña tras anunciar la muerte del papá de Messi

El comunicado oficial de la familia Messi sobre la salud de Jorge Messi