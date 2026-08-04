Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles del confuso episodio que involucra a Facundo Moyano, exdiputado e hijo del sindicalista Hugo Moyano, y a Candela Magalí Arizaga, la modelo de 23 años que lo denunció por presunta violencia de género.

En Arriba Argentinos, la panelista May Martorelli dio a conocer el contenido del parte policial y explicó: “Facundo Moyano estaría involucrado en un conflicto de pareja. Hubo un llamado al 911. Paso a leerles el parte, en el que está identificado Facundo Moyano”.

Luego, el conductor Nacho Otero amplió la información: “Es una noticia en desarrollo: Facundo Moyano está demorado después de un episodio confuso. Una mujer salió corriendo de su casa, desnuda, gritando y diciendo que había sido atacada”.

Fue entonces cuando reveló qué manifestó la joven al ser asistida por el SAME.

“Él está demorado en la Comisaría 13 y ella está siendo atendida en el Hospital Pirovano. Ni bien llegó el SAME, la mujer les dijo a los médicos que habían estado varios días consumiendo sustancias, por lo menos ella”, informó Otero.

El periodista agregó que la joven permanecía internada mientras recibía atención médica: “Ahora está conectada a una vía. La están hidratando para que elimine todas esas sustancias del cuerpo”.

Quién es Candela Arizaga (foto de Instagram)

Quién es Candela Arizaga

Durante la cobertura, May Martorelli también dio detalles sobre la identidad de la joven.

“Es Candela Arizaga. Se define en redes sociales como modelo y creadora de contenido. Saltó a la vida mediática por haber sido pareja de L-Gante. También fue vinculada con Enzo Fernández cuando estuvo separado de Valentina Cervantes. Hay testimonios de que desde febrero se la habría visto junto a Facundo Moyano", detalló.